В Киеве пройдет "конопляный" марш

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Киеве пройдет "Марш свободы за реформы в государственной наркополитике", акция запланирована на 16 сентября 2017 года, сообщается на сайте организаторов инициативы.

Своей целью участники марша провозгласили реализацию Стратегии государственной политики в отношении наркотиков до 2020 года. В частности, речь идет о декриминализации ст. 309 ч.1 Уголовного кодекса Украины, увеличении до "объективно оправданного порогового количества каннабиса (конопля), устанавливающего уголовную ответственность за хранение небольших количеств без цели сбыта". Уголовное преследование мелких правонарушений предлагается заменить административным штрафом.

"Удельный вес незначительных уголовных преступлений (хранение небольших количеств марихуаны для личного употребления без цели сбыта) беспрекословно доминирует в общей массе "наркопреступлений". По данным Высшей судебной администрации, всего за сбыт на наркотиков в 2016 году был осужден 721 человек, в то время как за хранение без цели сбыта — 6997 человек. Среди них — 5067 осуждены по статье 309 ч.1 (хранение небольших количеств)", — говорится в сообщении.

Также организаторы марша требуют полной рeорганизации органов по контролю и борьбе с наркотиками.

Другим требованием "конопляного" Марша свободы-2017 легальный доступ украинцев к лечению медицинским каннабисом и препаратами на его основе.

По данным организаторов, Марш свободы за реформы в государственной наркополитике проходил в Киеве и других городах Украины с 2005 по 2013 год, его участники выступали против наркокоррупции в силовых структурах и за ратификацию государственной стратегии в отношении наркотиков.

Напомним, в октябре минувшего года в Киеве состоялся "Конопляный марш", во время которого произошли потасовки с участием людей выступающих за декриминализацию легких наркотиков (марихуаны), с одной стороны, и представителей националистических сил — с другой. Трое участников нападения были задержаны, по информации СМИ, это представители организаций "Сокол" и "Белый молот".