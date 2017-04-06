Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий

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    (обновлено: )24510
    Три человека пострадали, 12 задержаны в результате столкновений протестующих с представителями частной фирмы в Полтаве, сообщил руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Юрий Сулаев.
    О наболевшем/Youtube

    Столкновения в центре города произошли в среду вечером — у арки на улице Соборности, куда пришли более 300 митингующих. По данным полиции, мероприятие началось мирно, люди стояли с плакатами и выражали недовольство словесно.

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    "В один из моментов между представителями частной охранной фирмы и протестующими внезапно возникла драка. В результате столкновения пострадали три человека. Один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы (вероятно, ударом деревянной палкой) и травмирован патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно, перелом носа). Все трое доставлены каретами скорой помощи в местные больницы", — сообщили в областной полиции.

    Как отметили в ведомстве, чтобы не допустить эскалации конфликта, в ситуацию вмешались работники полиции, они разделили конфликтующие стороны, провели с ними переговоры о прекращении радикальных действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих. Двоих из трех пострадавших прооперировали.

    Под аркой предприниматели неоднократно пытались оборудовать место под бизнес, но местные жители выступили против. Ранее они силой снесли конструкцию, а металлические ворота отнесли под стены горсовета Полтавы. В ответ предприниматели замуровали арку с обеих сторон, используя для этого прочные металлические листы.

    Как сообщает местное издание "Коло", когда пробили сварную конструкцию со стороны центральной улицы, внутри никого не оказалось. Из нее вынесли устройство, похожее на промышленный распылитель, а также баллон с газом — именно благодаря этим устройствам распыляли газ в толпу, чтобы отпугнуть от арки.

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