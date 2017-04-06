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06.04.201705:17
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    Фотоленты

    Кровавые разборки в центре Полтавы

    (обновлено: )22
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Столкновения в центре Полтавы
    Столкновения в центре Полтавы
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    В Полтаве протест против постройки арки перерос в стычки, есть раненые
    Столкновения в центре Полтавы
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    В центре Полтавы протестуют против постройки арки Газетного ряда, есть раненые
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Во время столкновений произошла поножовщина
    Интернет-издание "Полтавщина"
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Интернет-издание "Полтавщина"
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Сначала акция протеста была мирной
    Интернет-издание "Полтавщина"
    Столкновения в центре Полтавы
    Столкновения в центре Полтавы
    ГУ НП Украины в Полтавской области
    Столкновения в центре Полтавы
    Столкновения в центре Полтавы
    ГУ НП Украины в Полтавской области
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Активисты попытались сломать ворота
    Интернет-издание "Полтавщина"
    В Полтаве протест против постройки арки перерос в стычки, есть раненые
    В Полтаве протест против постройки арки перерос в стычки, есть раненые
    kolo.news
    Столкновения в центре Полтавы
    Столкновения в центре Полтавы
    ГУ НП Украины в Полтавской области
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    По мнению активистов и просто очевидцев, полиция не предприняла необходимых мер
    Интернет-издание "Полтавщина"
    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Раненый активист и участник АТО Александр Коба
    Интернет-издание "Полтавщина"
    В центре Полтавы протестуют против постройки арки Газетного ряда, есть раненые
    В центре Полтавы протестуют против постройки арки "Газетного ряда", есть раненые
    kolo.news

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    Во время столкновений произошла поножовщина

    Правоохранители задержали восемь наиболее активных участников массовых столкновений в Полтаве, произошедших накануне вечером в Полтаве, сообщает ГУ НП в Полтавской области.

    Столкновения в центре Полтавы из-за застройки. Видео
    Канал на Youtube Gazeta UA
    Столкновения в Полтаве: активисты с "болгарками" vs охрана с битами

    В центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы.

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    "Полицией задержано 8 наиболее активных человек с обеих сторон. Сейчас личности этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении полиции.

    Правоохранители уточнили, что в результате столкновения пострадали три человека. "Один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы (вероятно, от удара деревянной палкой), также травмирован патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно, перелом носа). Все трое доставлены каретами скорой помощи в местные больницы. Тяжесть причиненных телесных повреждений выясняют врачи", — уточнили в областном главке. 

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    По данным правоохранителей, в митинге на ул. Соборности, 37 участвовали не менее 300 противников застройки.

    Ранее полтавские СМИ сообщали, что мужчиной, получившим ножевые ранения, оказался участник АТО  Александр Коба. 
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