Горбаль: госбанки стали маркет-мейкерами на финансовом рынке Украины

"Государство полностью является монополистом на банковском рынке", — заявил Василий Горбаль в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Другой эксперт, принимавший в ней участие, профессор, доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что в Украине с 2014 года длится геноцид в банковской системе.

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Минувший год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Количество действующих банков значительно сократилось, закрытие нескольких финансовых учреждений сопровождалось скандалами, как например, с "ПриватБанком", перешедшим в собственность государства.

Обязательное условие выживания банков в 2017-ом году останется неизменным — выполнение графика капитализации, согласованного Нацбанком с МВФ. Эксперты предполагают, что рынок в текущем году могут покинуть еще около 20 банков.