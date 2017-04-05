наверх
05.04.201708:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.88+ 0.07
  • USD27.12+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Видео

    Горбаль: госбанки стали маркет-мейкерами на финансовом рынке Украины

    (обновлено: )40
    Финансовый эксперт, экс-член совета Национального банка Украины Василий Горбаль считает, что государственные банки будут главными маркет-мейкерами на финансовом рынке страны в 2017-2018 годах.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Государство полностью является монополистом на банковском рынке", — заявил Василий Горбаль в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook
    После меня хоть потоп. Итоги работы Валерии Гонтаревой и перспективы НБУ

    Другой эксперт, принимавший в ней участие, профессор, доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что в Украине с 2014 года длится геноцид в банковской системе.

    Смотрите также: Тарута рекомендует Гонтаревой сесть в тюрьму — "там киллеры не убивают"

    Минувший год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Количество действующих банков значительно сократилось, закрытие нескольких финансовых учреждений сопровождалось скандалами, как например, с "ПриватБанком", перешедшим в собственность государства.

    Обязательное условие выживания банков в 2017-ом году останется неизменным — выполнение графика капитализации, согласованного Нацбанком с МВФ. Эксперты предполагают, что рынок в текущем году могут покинуть еще около 20 банков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...