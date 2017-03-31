Шансы Шокина вернуться на должность генпрокурора реальны – Золотарев

"Мы все прекрасно помним, как совместными усилиями профессиональных антикоррупционеров и Белого дома выдавливали генерального прокурора. Вот для меня, как как гражданина Украины, эти действия вокруг эпопеи с увольнением Шокина стали шоком. Поскольку, когда господин Байден требует увольнения генпрокурора, когда МВФ увязывает продолжение программы кредитования с пребыванием генпрокурора в должности, тут не дело в симпатиях или антипатиях. Тут вопрос стоит ребром – мы суверенная страна или игрушка в чьих-то руках?", – заявил Андрей Золотарев.

Кампания против Шокина, проходившая около полугода, это 2-3 мощные информационные волны, продолжил политолог, которые по самым скромным подсчетам потянули на 2-3 миллиона долларов.

"Но парадокс в том, что антикоррупционеры, когда шли к своей цели – сместить генпрокурора, действовали весьма сомнительным образом. А всегда сомнительные средства ведут к сомнительным целям. Недавние откровения господина Онищенко, как увольняли Шокина – точно так же заносили деньги за решение вопроса. Пошли коррупционным путем", – отметил эксперт.

При этом если Шокин добьется результата, "я буду ему стоя аплодировать", сказал Золотарев, потому что нужно "создать такой политический кейс, реально наказать за кнопкодавство – тут экс-генпрокурору и карты в руки".

Также политолог добавил, что сейчас работает, "пожалуй, самый эффектный генеральной прокурор в истории Украины, но бывали прокуроры и эффективнее, чем Юрий Луценко".