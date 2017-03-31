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    Шансы Шокина вернуться на должность генпрокурора реальны – Золотарев

    (обновлено: )2010
    Политический эксперт Андрей Золотарев заявил, что кампания против Шокина, проходившая около полугода, это 2-3 мощные информационные волны, которые по самым скромным подсчетам потянули на 2-3 миллиона долларов.
    РИА Новости Украина, youtube

    "Мы все прекрасно помним, как совместными усилиями профессиональных антикоррупционеров и Белого дома выдавливали генерального прокурора. Вот для меня, как как гражданина Украины, эти действия вокруг эпопеи с увольнением Шокина стали шоком. Поскольку, когда господин Байден требует увольнения генпрокурора, когда МВФ увязывает продолжение программы кредитования с пребыванием генпрокурора в должности, тут не дело в симпатиях или антипатиях. Тут вопрос стоит ребром – мы суверенная страна или игрушка в чьих-то руках?", – заявил Андрей Золотарев. 

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    Кампания против Шокина, проходившая около полугода, это 2-3 мощные информационные волны, продолжил политолог, которые по самым скромным подсчетам потянули на 2-3 миллиона долларов. 

    "Но парадокс в том, что антикоррупционеры, когда шли к своей цели – сместить генпрокурора, действовали весьма сомнительным образом. А всегда сомнительные средства ведут к сомнительным целям. Недавние откровения господина Онищенко, как увольняли Шокина – точно так же заносили деньги за решение вопроса. Пошли коррупционным путем", отметил эксперт.

    При этом если Шокин добьется результата, "я буду ему стоя аплодировать", сказал Золотарев, потому что нужно "создать такой политический кейс, реально наказать за кнопкодавство – тут экс-генпрокурору и карты в руки". 

    Также политолог добавил, что сейчас работает, "пожалуй, самый эффектный генеральной прокурор в истории Украины, но бывали прокуроры и эффективнее, чем Юрий Луценко". 

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