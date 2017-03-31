Луценко об иске Шокина: собираюсь еще долго работать генпрокурором

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не собирается пока уходить в отставку, так как у него еще осталось много незаконченных дел в этой должности.

"Мы живем в свободной стране, поэтому каждый человек, особенно тот, который имеет много времени на пенсии, может обращаться в суд. При этом я подчеркиваю, что это никоим образом не согласованный со мной план. Я собираюсь еще долгое время работать генпрокурором, у меня много планов, много вещей еще в процессе", — сказал Луценко на брифинге в пятницу.

По словам генпрокурора, в частности, он планирует довести до конца суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем, добиться возврата в государственную казну украденных бывшими чиновниками средств, а также привлечь к ответственности представителей нынешних властей, связанных с коррупцией. Кроме того, Луценко намерен довести до логичного завершения расследование военных преступлений на востоке Украины.

Он добавил, что в данный момент не имеет никаких других политических амбиций.

Во вторник стало известно, что бывший генпрокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности, соответствующий иск он подал в Высший административный суд страны.