наверх
31.03.201717:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко об иске Шокина: собираюсь еще долго работать генпрокурором

    (обновлено: )18102
    По словам генпрокурора, в частности, он планирует довести до конца суд над Виктором Януковичем, добиться возврата в казну украденных бывшими чиновниками средств, а также привлечь к ответственности представителей нынешних властей, связанных с коррупцией.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не собирается пока уходить в отставку, так как у него еще осталось много незаконченных дел в этой должности.

    Виктор Шокин. Архивное фото
    Украинское фото
    Много вариантов и поводов. Почему вернулся Шокин — все версии

    "Мы живем в свободной стране, поэтому каждый человек, особенно тот, который имеет много времени на пенсии, может обращаться в суд. При этом я подчеркиваю, что это никоим образом не согласованный со мной план. Я собираюсь еще долгое время работать генпрокурором, у меня много планов, много вещей еще в процессе", — сказал Луценко на брифинге в пятницу.

    По словам генпрокурора, в частности, он планирует довести до конца суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем, добиться возврата в государственную казну украденных бывшими чиновниками средств, а также привлечь к ответственности представителей нынешних властей, связанных с коррупцией. Кроме того, Луценко намерен довести до логичного завершения расследование военных преступлений на востоке Украины.

    Он добавил, что в данный момент не имеет никаких других политических амбиций.

    Во вторник стало известно, что бывший генпрокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности, соответствующий иск он подал в Высший административный суд страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Юрий Луценко
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Роман Насиров. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    Уход российских банков из Украины