Якубин: есть 4 причины, по которым Шокин может вернуться в кресло генпрокурора

Бывший генпрокурор Виктор Шокин, которого весной 2016 года со скандалами отправили в отставку, намерен вернуться к должности. Эта новость стала громом среди ясного неба для широкой общественности.

Во вторник, 28 марта, стало известно, что Шокин подал иск в Высший админсуд с требованием признать незаконными и отменить постановление Рады о даче согласия на его увольнение, а также соответствующие указы президента. Кроме того, экс-генпрокурор просит восстановить его в должности. Рассмотрение иска назначено на 10 апреля.

Громкое возвращение Шокина в информационное пространство на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт Алексей Якубин.

"Казус Шокина. Одна из тем – ситуация вокруг его иска.

Тут есть несколько политико-правовых аспектов:

1) очевидные процедурные нарушения во время увольнения Шокина – и внесение изменений в приказ Президента задним числом, "классическое" голосование с помощью нашей стандартной машины для голосований – "пианистов Рады-кнопкодавов" – но стандартной не значит правовой).

2) известные заявления Онищенко, как проходило само это голосование и какие финансовые схемы для добровольного принуждения к нему применялись)

3) нарушение процедуры увольнения – а это прямой путь к оспариванию результата голосования и его изменения – параллели с Мосийчуком тут явные.

И напоследок, last but not least (последнее по счету, но не по важности – Ред.):

4) американский фактор – Байден уже не тот, а именно – у американцев сейчас явно другие приоритеты и персоны.

В общем, следим за ситуацией”, – написал Якубин.