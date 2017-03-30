наверх
30.03.201711:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Якубин: есть 4 причины, по которым Шокин может вернуться в кресло генпрокурора

    (обновлено: )4910
    Во время увольнения Шокина не раз нарушалась процедура, кроме этого, совсем другим теперь выглядит "фактор США" – у американцев сейчас явно другие приоритеты и персоны, отметил политолог Алексей Якубин.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Бывший генпрокурор Виктор Шокин, которого весной 2016 года со скандалами отправили в отставку, намерен вернуться к должности. Эта новость стала громом среди ясного неба для широкой общественности.

    Во вторник, 28 марта, стало известно, что Шокин подал иск в Высший админсуд с требованием признать незаконными и отменить постановление Рады о даче согласия на его увольнение, а также соответствующие указы президента. Кроме того, экс-генпрокурор просит восстановить его в должности. Рассмотрение иска назначено на 10 апреля.

    Читайте также: Шокин вернулся и сразу иск. Что задумал экс-генпрокурор?

    Громкое возвращение Шокина в информационное пространство на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт Алексей Якубин.

    "Казус Шокина. Одна из тем – ситуация вокруг его иска.

    Тут есть несколько политико-правовых аспектов:

    Виктор Шокин. Архивное фото
    Украинское фото
    Много вариантов и поводов. Почему вернулся Шокин — все версии

    1) очевидные процедурные нарушения во время увольнения Шокина – и внесение изменений в приказ Президента задним числом, "классическое" голосование с помощью нашей стандартной машины для голосований – "пианистов Рады-кнопкодавов" – но стандартной не значит правовой). 

    2) известные заявления Онищенко, как проходило само это голосование и какие финансовые схемы для добровольного принуждения к нему применялись)

    3) нарушение процедуры увольнения – а это прямой путь к оспариванию результата голосования и его изменения – параллели с Мосийчуком тут явные.

    И напоследок, last but not least (последнее по счету, но не по важности – Ред.): 

    4) американский фактор – Байден уже не тот, а именно – у американцев сейчас явно другие приоритеты и персоны.

    В общем, следим за ситуацией”, – написал Якубин.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Богдан Пиентка. Архивное фото
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Эксперт в сфере ІТ-технологий Виктор Валеев. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Скаршевский: запрет денежных переводов из РФ сделает украинцев беднее. Видео
    Уход российских банков из Украины