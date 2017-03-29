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    Общество

    Луценко удивлен желанием Шокина восстановиться в должности

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    Во вторник украинские СМИ сообщили, что Шокин пытается через суд восстановиться в должности, соответствующий иск он подал в Высший административный суд.
    Юрий Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко удивлен желанием бывшего руководителя ГПУ Виктора Шокина восстановиться в должности.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Снова Шокин. Якубин: Порошенко избавляется от конкурента - Луценко

    "Без комментариев. Я удивлен, но без комментариев", — сказал Луценко в опубликованном в среду интервью украинскому агентству "Укринформ", комментируя иск Шокина.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что Шокин пытается через суд восстановиться в должности, соответствующий иск он подал в Высший административный суд. Рассмотрение иска назначено на 10 апреля.

    Верховная Рада 29 марта 2016 года дала согласие на увольнение президентом Шокина с должности генерального прокурора. Президент Украины Петр Порошенко 3 апреля 2016 года подписал указ об увольнении Шокина с должности генерального прокурора. Общественность и политики винили Шокина в том, что при нем разваливались дела против экс-чиновников времени президентства Виктора Януковича. После этого президент назначил генеральным прокурором страны экс-главу МВД Луценко, который до этого занимал пост главы фракции президентской партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной Раде.

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