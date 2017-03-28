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    "Борька, отдай булку": видео с жадным котом взорвало сеть

    (обновлено: )52540
    Уже почти миллион просмотров набрало забавное видео с жадным рыжим котом на youtube, обитателем приюта для животных, который не хочет отдать своей хозяйке булочку.
    канал COUB X3 Смешное и забавное видео на youtube

    "Голодное детство не проходит даром, или русские коты непобедимы! Больше слов не нужно, нужен корм, видно, еще больше корма. Весна на дворе, авитаминоз, коты уже на батоны нападают!" — написала владелица приюта из Санкт-Петербурга Елена Силукова.

    В результате "неравной" борьбы, Борька съел лишь небольшой кусок булки, бросив остальное в углу.

    "Кот накормлен, я их не морю голодом. Питаются хорошим кормом Роял Канин. Но каждый день что-то да сворует. Не может без этого, нахал", — рассказала Силукова.

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    Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.

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