Митинг под Радой: "Остановите убийства животных!"

В Киеве у здания Верховной Рады зоозащитники со своими питомцами собрались на акцию протеста. Люди требуют принятия закона 5119-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)".

Закон ужесточает меры наказания за жестокое обращение с животными. В частности усиливается административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, их истязание, убийство или натравливание друг на друга.

Участники митинга держат в руках плакаты с фотографиями убитых животных и надписями, призывающими к наказанию убийц.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.