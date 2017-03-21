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    Фотоленты

    Митинг под Радой: "Остановите убийства животных!"

    (обновлено: )33
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР

    В Киеве у здания Верховной Рады зоозащитники со своими питомцами собрались на акцию протеста. Люди требуют принятия закона 5119-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)".

    Закон ужесточает меры наказания за жестокое обращение с животными. В частности усиливается административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, их истязание, убийство или натравливание друг на друга.

    Участники митинга держат в руках плакаты с фотографиями убитых животных и надписями, призывающими к наказанию убийц.

    Читайте также: Зоозащитники о бездомных животных: улицы Киева залиты кровью

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.

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