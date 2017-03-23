Савченко: мы готовы к строительству Центра защиты животных в Киеве

"Мы готовы в городе создать коммунальное предприятие, которое будет заботить о животных не хуже, а лучше (чем во Львове — Ред.). Мы готовы взаимодействовать со СМИ, волонтерами и всеми людьми, кто готов сегодня решать этот вопрос", — заявил заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Цивилизованное отношение к животным: опыт Львова".

Смотрите также: Мезинова: Киев должен перенять опыт Львова в отношении бездомных животных

Во Львове с 1 сентября 2016 года на базе коммунального предприятия "Лев" началась обязательная регистрация домашних собак, а также котов – по желанию владельцев. В Киеве электронная петиция "Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах постоянного пребывания и уничтожать грызунов" набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также Киевской горгосадминистрации (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.