Мезинова: Киев должен перенять опыт Львова в отношении бездомных животных

"Весь этот опыт, который уже использовали львовяне, нужно обязательно привнести в город Киев, те методы, которые используются во Львове, весьма эффективные, что доказано практикой…Они вовсю занимаются стерилизацией бездомных животных", — заявила Мезинова на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Отметим, что во Львове с 1 сентября 2016 года на базе коммунального предприятия "Лев" началась обязательная регистрация домашних собак, а также котов – по желанию владельцев.

Кроме того, во Львове принята программа предотвращения количества бездомных котов и регулирование их численности на территории города. Приоритетные задания Программы: закрепление опекунов за беспризорными котами, свободно живущих на определенной территории, их кормление, лечение, ограничение популяции бездомных животных путем их стерилизации, поиск новых владельцев для беспризорных животных, информационно разъяснительная работа среди жителей города, прежде всего школьников. Координатором программы является председатель ветеринарного отдела городского совета Львова.

Участники митинга держат в руках плакаты с фотографиями убитых животных и надписями, призывающими к наказанию убийц.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.