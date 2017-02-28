Зоозащитники о бездомных животных: улицы Киева залиты кровью

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Петиция "Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания и уничтожать грызунов" набрала 10117 голосов и была принята к рассмотрению.

Автор петиции поясняет свою инициативу тем, что Киеву следует взять пример с европейских городов и позволить кошкам свободно жить в подвалах и на чердаках, поскольку кошки приносят горожанам огромную пользу, уничтожая грызунов. Толчком к написанию петиции стало увеличение количества случаев, когда животных закрывают в подвальных помещениях жилых зданий, обрекая их на мученическую смерть от голода и жажды.

На сегодня петицию одобрили депутаты двух постоянных комиссий Киевсовета – экологической и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, и поручили разработать целостную программу ее реализации. Презентовать программу должны уже через месяц. Также свое заключение должны предоставить специалистам по соблюдению санитарных норм.

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На пресс-конференции в РИА Новости Украина волонтеры и защитники животных рассказали, какие подходы они намерены использовать в разработки целостной программы и есть ли в городском бюджете средства на ее реализацию.

"Следующий шаг – это выработать соответствующее постановление и вынести ее на сессию Киевского городского совета, а также разработать Комплекс мер по сокращению количества уличных котов гуманными методами. И затем необходимо будет предоставить соответствующие распоряжения ЖЭКам, внести изменения в существующие правила содержания домов, обеспечить возможности для массовой стерилизации, вакцинации и регистрации уличных котов,упорядочить конфликтные моменты по поводу проживания котов в подвалах. роме того нужно будет наладить связь с опекунами котов, предоставить возможности для того, чтобы пристроить социализированных животных в добрые руки. И естественно, проводить просветительскую работу", – сказала автор петиции, волонтер Виктория Кирилюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Зачем это нужно Киеву?

По убеждению защитников животных, признание городских котов элементом экосистемы столицы будет иметь важные последствия.

"Во-первых, и это главное, мы задекларируем и признаем для себя, что готовы гуманно и терпимо относится к животным. Я надеюсь, что начнет меняться в первую очередь отношение людей к уличным котам, люди узнают, что коты не опасны, а наоборот полезны, и перестанут их мучить, вывозить, травить.

Те, кто любит животных, начнут внимательнее присматриваться, не обижают ли котов, живущих в их доме – открыто ли окошко для кота в подвале. Более того, жильцы дома являются совладельцами подвали и могут принять официальное решение и разрешить котам свободно жить в подвале их дома, даже не дожидаясь на принятие постановления Киевсоветом", – подчеркнула автор петиции.

Зоозащитники надеются, что благодаря просветительской работе люди перестанут верить мифам, которые распространяют противники городских кошек.

"Люди считают, что именно из-за котов в подвалах много блох. Но в подвалах живут черные блохи, и не кошки тому виной – эти блохи живут не на самих кошках, а очень быстро размножаются в подвалах в благоприятных для них условиях – духоте, влажности и темноте", – пояснила президент Киевского общества защиты животных Ася Серпинская.

Опыт Варшавы

В столице Польши обитающие там кошки (дикие, живущие в городских подвалах) считаются элементом экологической системы города вот уже 11 лет. Они признаны не бездомными, а "свободно живущими животными", поэтому отношение к ним регулируется Законом о защите животных, который гласит, что подобные животные являются общенациональным богатством, следовательно им необходимо обеспечить условия для развития и свободного существования. И обеспечивать таки условия – обязанность не только неравнодушных горожан, а и коммунальных служб, кооперативов и объединений жильцов.

Закон запрещает лишать вольных кошек мест, где они непосредственно пребывают, и выгонять их, например, из подвалов, отлавливать их и вывозить куда-либо. Особенным проявлением жестокости считается намеренное закрытие кошек в помещениях, откуда они не в состоянии выбраться, и обречены на смерть от голода и жажды. Людям, которые решились на такое грозит тюремное заключение сроком на два года.

Свободно живущие коты в Варшаве должны быть стерилизованы и кастрированы, чтобы препятствовать дальнейшему росту их популяции.

Подвалы жилых домов – естественное место жительства городских кошек. Но также естественно, что такое соседство не у всех жильцов вызывает восторг и умиление. Поэтому возможные конфликты предлагается решать, обустраивая укрытие для кошек в пустующих складских помещениях, закрывать доступ в ту часть подвалов всех, кроме людей, которые непосредственно заботятся о кошках, а помещения обрабатывать средствами, которые дезинфекторами и средствами, нейтрализующими запах.

Непременным условием является наличие свободного доступа котов в подвальные помещения – через специальные небольшие отверстия в окнах со специальными свободно зафиксированными дверками, чтобы избежать потерь тепла.

Киевские защитники животных предлагают воспользоваться позитивным опытом Варшавы.

Варианты решения проблемы

"Кошки являлись частью экосистемы города до этой петиции, будут ею и после принятия этой петиции. Вопрос только в том, как мы к этому относимся – признаем ли мы это и что делаем, чтобы сохранить этот элемент экосистемы? И если власть города одобрит решение об охране городских кошек, то она возьмет на себя ответственность за благополучие кошек в городе. А это значит, что она должна обеспечить им убежище, еду, воду, ветеринарную помощь и безопасность", – пояснила Ася Серпинская.

Как отмечает защитник животных, решить эту проблему можно несколькими способами.

"Если кошки остаются на улицах, а живут они в основном в подвалах, и очень редко на чердаках, необходимо очистить подвалы, снять решетки и запретить забивать подвалы. Волонтерам под договор должны выдаваться корма, по договору они должны получать помощь от горадминистрации и обеспечивать этих кошек едой и водой. Волонтеры, которые по договору возьмут опеку над этими кошками должны следить за их здоровьем и сообщать в муниципальную ветеринарную клинику о заболеваниях кошек, которые очень часто болеют, а их дорого и сложно лечить. Эти кошки должны получать бесплатную помощь от муниципальной ветеринарной клиники", – считает Серпинская.

Второй способ реализации петиции – создание приютов для котов. Однако, по словам зоозащитников, такой метод является малоэффективным, поскольку в таком приюте количество кошек не должно превышать 20-30 особей, как только их число увеличивается до 80-100 – кошки начинают погибать от смертельных вирусов даже при идеальных условиях содержания.

Идеальным вариантом решения проблемы с городскими котами защитники животных считают адаптацию кошек в семьи.

Крайне важно не допускать размножения животных путем стерилизации и обеспечить их тотальную вакцинацию от бешенства.

Кто заплатит за городских котов?

Однако даже самые блестящие идеи и благие намерения будут оставаться только идеями и декларациями, если они не подкреплены финансовыми ресурсами. Как утверждают защитники животных, в бюджете Киева достаточно средств, чтобы обеспечить городским кошкам достойные и безопасные условия для жизни.

Примером может послужить опыт Львова, где аналогичное решение городской власти успешно работает уже три года. В городе реорганизовали коммунальное предприятие "Лев", и работать туда пришли люди, которым была не безразлична судьба бездомных животных, и этим людям удалось на небольшой территории и за относительно небольшие деньги сделать то, чего столице не удается сделать уже многие годы.

"Только за первые два месяца этого года в ветеринарной клинике пролечили 100 котов, из них 30 отдали в семьи. Я пыталась узнать у наших зоозащитников, что происходит в с киевским центром идентификации животных. Он существует, и лечит на бумаге больше животных, чем существует в природе, и это уже не первый год.

Во Львове же с самого начала была политическая воля, что им нужна ветеринарная клиника именно европейского образца с современным оборудованием, поэтому там задействованы коммунальные деньги и средства, полученные по грантовой программе.

Кроме того, работа ветклиники финансируется не только из бюджета – там предоставляются платные услуги для домашних животных. И сейчас 60% средств поступает из коммунального бюджета, а 40% они зарабатывают сами. В Киеве тоже можно найти деньги, они есть, но вопрос, куда на что именно они тратятся", – сказала член постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике Олеся Пинзеник.

По словам руководителя приюта для животных "Сириус", главы комиссии по защите животных при департаменте благоустройства при КГГА Александры Мезиновой, в Киеве из городского бюджета постоянно выделяются достаточно приличные средства на программу по бездомным животным.

" В эту программу входят и собаки, и коты. Туда входила и стерилизация, и отлов, и вакцинация бездомных котов. Например, на программу, действие которой заканчивается в этом году было выделено 117 миллионов гривен, это практически 15 миллионов долларов по курсу 8 гривен за доллар. Это достаточно большие деньги, но, во-первых, они были частично разворованы, аудит подтвердил, что было разворовано 20 миллионов. Служба безопасности Украины В Чернигове СБУ задержала на взятке главного ветеринара области

Во-вторых, осталось много не стерилизованных собак, а о котах я вообще не веду речь, потому что их практически не отлавливали, даже технических средств для отлова не было. Котами занимались только волонтеры на свои средства – со своими машинами, со своими техническими средствами, лечили их, прививали, поэтому котов в этой программе фактически обошли. И все эти бюджетные деньги не пошли ни на собак, ни на котов, ни на соцрекламу, ни на лечение этих животных", – констатировали Мезинова.

По ее словам, в Киеве так и не заработал служба, которая бы собирала с улиц не только трупы животных, но и привозила в ветклинику тех собак и кошек тех, кто был сбит автомобилем, но выжил.

"Но к сожалению, это крайне сложно сделать – в отлове то нет бензина, то нет машины, то нет ловцов. Это говорит о том, что эта служба очень плохо работает, она очень плохо организована. И конечно, такими темпами на плечах только людей, которые заинтересованы в решении данной проблемы. Это невозможно сдвинуть.

Коммунальное предприятие тормозит всю работу – регистрация не проводится уже очень давно, базы данных волонтеров-опекунов уже очень давно нет, сайты не работают, обещали отчеты – их нет. Поэтому при такой работе, 350 несчастных животных годами сидят в Бородянском приюте во влаге, в холоде, с непочиненной крышей в старом разваленном коровнике. И этих животных никто не пристраивает, кроме волонтеров.

Ситуация с бездомными животными в Киеве кардинально не меняется, более того, мы видим, что Киев залит кровью животных – бесчинствуют живодеры, и никто этим вопросом не занимается", – сообщила Мезинова.

Защитники животных уверены, что вакханалия, которая творится в столице по отношению к бездомным животным, совершенно не красит столицу страны, которая заявляет, что она – европейская держава.