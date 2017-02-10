Квартиры на вторичном рынке подешевеют на 5% в 2017 году - Гусельников

По словам Андрея Гусельникова, строительный бум наблюдается последние три года. Если в предкризисном 2008 году по Украине было введено в эксплуатацию 94 тысячи квартир, то в 2015 году этот показатель составил 120 тысяч.

"За 2016 год еще нет данных, но я думаю, что динамика будет положительная. В Киеве такая же картина. В 2008 году было введено в эксплуатацию 15 300 квартир, а в 2015 году достигнут абсолютный рекорд, 19 100 квартир", — сказал Гусельников в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Тем временем, стоимость вторичного жилья падает, и уже не первый год.

"В 2015 году стоимость вторички упала на 25%, в 2016 году — на 16%. Мы ожидаем, что в 2017 году цены снизятся еще на 5%. На первом месте по снижении стоимости жилья — Одесса, там за год цена жилой недвижимости (социальное жилье и вторичное) снизилась на 18%, до 787 долларов за квадратный метр. На втором месте — Днепр, цена недвижимости снизилась на 17% до 570 долларов за квадратный метр. Третье место занимает Харьков, где снижение составило приблизительно 17%, до 592 доллара за метр квадратный. На четвертом месте — Львов, где средняя стоимость квадратного метра снизилась до 860 долларов за метр. В Киеве недвижимость подешевела на 11%, до 1100 долларов за квадратный метр", — сообщил эксперт.

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