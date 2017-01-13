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Обращение Кузьмина к Грицаку о "госизмене Порошенко"

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Обращаясь к главе СБУ, экс-замгенпрокурора заявил, что "с целью защиты интересов украинского народа" просит "зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко".
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Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности страны Василия Грицака открыть уголовное производство о госизмене в отношении президента Петра Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании.

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"С целью защиты интересов украинского народа прошу вас… зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами Roshen", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

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По его словам, компания Порошенко реализует продукцию на территории Крыма и организовывает работу на фабрике в российском Липицке, в то время как президент заявляет о "войне с РФ" и необходимости внедрения санкций против Москвы.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Порошенко. В состав корпорации входят фабрики в Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

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Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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