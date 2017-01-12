Гройсман, безработные и нахлебники. Ликбез для премьера

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду 11 января сделал очередное громкое заявление, которое вызывает искреннее недоумение у граждан.

"Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня", — сказал глава правительства.

Такие слова премьера можно расценивать как фактический отказ выплачивать пособия безработным, многие из которых стали таковыми именно благодаря стараниям его правительства. В Украине сегодня более 10 миллионов человек не имеют работы, и премьер их почему-то считает "нахлебниками". Проблема безработицы родилась не вчера, но именно при Гройсмане и Яценюке она развилась до чудовищных масштабов — каждый пятый в стране официально не имеет работы.

Никакие гройсманы безработных не содержат

Если премьер-министр запамятовал, то безработные содержат сами себя — в Украине существует общегосударственная обязательная система страхования на случай безработицы, и соответствующий Фонд социального страхования выплачивает страховые премии в случае наступления страхового случая, т. е. безработицы. Стоит также напомнить Гройсману, что Служба занятости живет за счет тех же самых страховых взносов, часть которых тратится на администрирование системы, и государство тут ни при чем.

"Фонд социального страхования — это внебюджетный фонд, который формируется за счет наших с вами денег. Поэтому правительство не имеет к нему ни малейшего отношения, кроме как в плане распоряжения этими деньгами. Так что, если Гройсман очень хочет перестать "содержать безработных", то тогда управление Фондом нужно отдать двум оставшимся партнерам вместо трех, то есть профсоюзам и работодателям. Пусть правительство выходит из дирекции Фонда, и вообще не имеет к этому никакого отношения — это единственный способ для правительства перестать содержать безработных", — сказал РИА Новости Украина эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Задачи службы занятости

Также хочется напомнить премьеру, что ни в одной стране мира службы занятости не создают рабочие места, будь-то Биржа труда в США или Служба занятости РФ, поскольку это не является функцией службы занятости. Службы занятости занимаются несколькими базовыми вещами. Кроме регистрации безработных, и соответственно, оформления страховых выплат, и предоставления рекрутинговых услуг для предпринимателей и, соответственно, услуг бюро по трудоустройству для наемных рабочих, это еще и система, которая занимается разработкой кодефицированного списка профессий, прогнозированием потребностей рынка труда, которое теоретически должно ложиться в основу государственного заказа для профессионально технических и высших учебных заведений, существующих за бюджетные деньги. Плюс служба занятости занимается системой переподготовки кадров за государственные деньги.

"Функции в переподготовке кадров и планировании есть не у всех служб занятости, поскольку не во всех странах есть такое количество государственных вузов, как в Украине. Там, где государственных вузов мало, либо их нет, служба занятости не занимается прогнозами именно для этого, но оценки потребности рынка труда все равно существуют — либо этим занимается отдел статуправлений, либо опять таки служба занятости. Потому что в мире не существует рыночных экономик, все экономики в той или иной степени плановые в любых странах. Без планов не бывает ничего, если кто-то считает, что он живет в рыночной экономике, пусть попробует прийти в банк и взять кредит на бизнес, даже под залог имущества, не показа бизнес-плана", — поясняет Гаврилечко.

Нас никому не сбить с пути…

Поэтому, прежде чем заниматься реформированием системы, о функциях и задачах которой Гройсман даже не подозревает, необходимо, как минимум, несколько базовых условий.

"Во-первых, нужна адекватная статистика по рынку труда, которой у нас нет. Адекватная статистика по рынку труда невозможна без переписи населения, которой у нас тоже нет. Адекватная статистика по рынку труда невозможна без учета государственного и негосударственного имущества, которой нет. И, соответственно, без оценки деятельности государственных предприятий, а также инвентаризации этих самых предприятий, чего у нас тоже нет", — считает Гаврилечко.

Кроме того, эксперт уверен, что реформа Службы занятости невозможна без стратегии государства в области политики занятости.

"Если нет стратегии, то реформирование службы, которая должна выполнять базовые положения этой стратегии, невозможна в принципе, поскольку что и как вы будете реформировать, если у вас нет целей, задач, не определены инструменты, не понятны бюджеты, не понятно, что вы собираетесь делать и к каким показателям прийти. Если человек не представляет куда идти, то все дороги будут вести не туда. Разве что взять замечательный анекдот советских времен "Нас никому не сбить с пути, нам по фигу куда идти", то в таком случае реформа удастся", — пояснил Гаврилечко.

Чем чреват отказ от выплат

Как известно всем,исключая, видимо украинского премьера, рабочие места создают промышленность и предприниматели. В Украине о промышленности теперь, как о покойнике, можно либо вообще не говорить, либо поминать добрым словом. За три года правительство, кто бы его не возглавлял, не удосужилось создать благоприятный бизнес-климат, чтобы зарубежные и отечественные предприниматели вкладывали деньги в создание в стране новых рабочих мест. Более того, делается все, чтобы уничтожить уже существующие рабочие места. Согласно последним данным официальной статистики, было закрыто 130 тысяч ФЛП, что составляет приблизительно 8% от всех существующих в Украине. И это вовсе не означает, что все эти ФЛП были "спящими". В Киеве недавно были снесены несколько тысяч МАФов, а это десятки тысяч рабочих мест.

Теперь бывшие частные предприниматели, которых насильственно лишили работы, либо закрывшимся до Нового года, чтобы не платить более 700 гривен налогов, если захотят зарегистрироваться в Службе занятости и получать пособие по безработице, вместо него получат пламенный привет от Гройсмана?

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"В этом случае Гройсман нарывается на иски о мошенничестве. Если страховая компания не собирается выплачивать страховую премию в случае наступления страхового случая, значит это мошенническая компания. Причем если управление этими фондами ведется на тройственной основе, то в дирекции Фонда должны присутствовать поровну представители правительства, работодателей и профсоюзов, то у правительства только один голос из трех. Не договорившись либо с работодателями, либо с профсоюзами, прекратить подобные выплаты невозможно. Можно изменить порядок выплат, но прекратить нельзя", — поясняет Гаврилечко.

Приходится констатировать, что самой главной бедой в Украине является дремучее невежество и непрофессионализм государственных чиновников. Ничем иным подобные заявления премьера объяснить нельзя.

Пока же власти подобным образом пытаются решить проблему занятости, украинцы массово выезжают за пределы Украины с поисках достойной работы и достойной же зарплаты. И все свидетельствует о том, что трудовая эмиграция будет только нарастать.

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