ГПУ подозревает в измене экс-главу Луганского облсовета и экс-мэра Луганска

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Генпрокуратура Украины объявила подозрение в госизмене и попытке изменения границ страны экс-председателю Луганского областного совета Валерию Голенко, экс-мэру Луганска Сергею Кравченко и их заместителям, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, уточнив, что следствие ведется в рамках дела экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Ефремов был задержан 30 июля в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. Сейчас он находится под арестом — до 22 января 2017 года. Он подозревается в организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти Луганской областной государственной администрации. Также среди обвинений — попытка изменения границ Украины, содействие властям самопровозглашенной ЛНР, государственная измена.

"Составлено сообщение о подозрении народному депутату Украины VII созыва Сергею Горохову, голове Луганского областного совета Валерию Голенко, его первому заместителю Евгению Харину, Луганскому городском голове Сергею Кравченко, его первому заместителю Манолису Пилавову… Розыск указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета Арсена Клинчаева осуществляется сотрудникам Службы безопасности Украины", — написала Сарган в четверг на своей странице в Facebook.

По ее словам, они подозреваются по тем же статьям Уголовного кодекса Украины, что и Ефремов. Генпрокуратурой Украины получено определения следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых.