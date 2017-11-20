Это "по-ильичевски"? На порт Черноморск наступают китайцы

РИА Новости Украина

По информации СМИ, обнародованной 9 ноября, один из крупнейших портовых операторов мира Hutchinson Ports подал в региональное отделение Фонда госимущества в Одесской области заявку на аренду причалов в порту Черноморск, пишет "УкрРудПром".

Как прокомментировал эту информацию ЦТС министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Да, Hutchinson подал заявку. Но еще будет проведен конкурс на аренду", подчеркнув, что все будет сделано согласно процедуре.

По данным портала, гонконгский оператор намерен развивать мощности по контейнерной перевалке. Стоит отметить, что Hutchinson Ports подал в ФГИ две заявки: одну — на аренду имущества ГП "Морской торговый порт Черноморск" в тылу причалов №1-6, вторую — на аренду причалов №1-6.

По словам замминистра инфраструктуры Надежды Казначеевой: "Hutchinson Ports действительно интересуется развитием контейнерного бизнеса в Украине еще с 2007 года. После долгого анализа Черноморский порт был выбран в качестве возможной локации мощностей оператора. Ввиду того, что существующий контейнерный терминал не используется портом по назначению, приход профильного оператора может оживить и порт, и регион. Инвестор заинтересован в проведении прозрачного конкурса на аренду терминалов, для чего и была инициирована заявка в ФГИУ".

О том, что Hutchinson Ports уже в этом году начнет работу в Украине 29 августа сообщила пресс-служба МИУ: "Ми будемо раді вітати компанію "Hutchison Ports" цього року в Україні. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з Головним виконавчим директором компанії "Hutchison Ports" Клеменсом Ченгом, яка відбулась 29 серпня 2017 року. Володимир Омелян наголосив, що Україна стає відкритішою для іноземного інвестора: "Вчора ми підписали меморандум із компанією "BUNGE", яка інвестуватиме у розвиток інфраструктури Миколаївського порту. Сьогодні ми вітаємо в Україні найкращу авіакомпанію світу — "Qatar airways". Сподіваюсь, вже до кінця року ми зможемо привітати і одного з найбільших світових портових операторів — "Hutchison Ports" в Україні".

Как стало известно "УкрРудПрому", уже минимум два месяца согласовывается проект "Основных условий аренды недвижимого и движимого имущества в государственной собственности". Его должны подписать Мининфраструктуры, Фонд госимущества, Администрация морских портов Украины, порт "Черноморск" и Hutchison Ports. По имеющейся информации пока на подписание документа в таком виде согласны только МИУ и порт "Черноморск".

В распоряжении редакции есть проект этого документа от середины сентября. Возможно, с тех пор что-то изменилось, но этот вариант отражает начальные договоренности.

УкрРудПром Крупнейший портовый оператор портов Hutchinson Ports подал заявку на аренду причалов в порту Черноморск

В аренду предполагается передача причалов №1-6, из которых №3-6 собственно контейнерный терминал. Для наглядности, что произошло в порту Черноморск с перевалкой контейнеров: 2008 год (пик) — 670556 TEU, 2016 год — 18163 TEU. Сокращение в 37 раз. При этом в целом по портам Украины объем перевалки контейнеров с 2008 года сократился лишь в 2,2 раза (с 1 253 956 TEU до 579 472 TEU).

Это лучшие и глубоководные причалы порта. В последние годы через них в основном перерабатывается зерно, уголь, руда, генгрузы.

Итак, терминал планируется передать в аренду сроком на 49 лет по трем договорам: с Фондом госимущества, АМПУ и ГП МТП "Черноморск" на таких условиях:

— стороны предполагают, что конкурса по аренде не будет (если же конкурс будет, то Hutchison Ports вправе отказаться от переговоров);

— если конкурс будет назначен, то квалификационные требования к участникам будут составлены таким образом, чтобы фактически отфильтровать любых участников, кроме Hutchison Ports (к участию будут допущены негосударственные компании, не связанные с судоходными линиями, имеющие годовой совокупный объём операций свыше 10 млн. TEU, с определённым уровнем годового совокупного объёма прибыли, а также имеющие международное присутствие и международную операционную деятельность);

— арендная плата будет вноситься не ежемесячно, а один раз в 6 месяцев — на условиях послеоплаты;

— в связи с необходимостью реконструкции терминала до начала его эксплуатации договором будет предусмотрен льготный период, в течение которого государственное имущество будет находиться в аренде, но арендная плата платиться не будет;

— государственная сторона обязуется обеспечить оформление договоров аренды на земельные участки, которые будут необходимы для реализации проекта, содействовать инвестору в получении всех необходимых разрешений;

— государственная сторона гарантирует 10-дневный срок для согласования неотделимых улучшений, которые арендатор пожелает выполнить на терминале, при этом, безосновательный отказ от согласования нарушений не допускается, а Hutchison Ports будет иметь право расторгнуть договор аренды в случае несогласования улучшений;

— Hutchison Ports освобождается от обязательств, связанных с трудоустройством сотрудников порта "Черноморск";

— Мининфраструктуры обязуется обеспечить расторжение договоров, заключённых АМПУ, по которым открыт доступ к причалам контейнерного терминала других компаний, в частности, СП "Рисойл Терминал".

Ильичевский морской торговый порт Ситуация в Ильичевском порту. Архивное фото

Как видим в таком формате кроме статусности прихода Hutchison Ports и "сигнала международным инвесторам" других выгод для Украины не просматривается. Более того — сам формат аренды не предусматривает инвестиционных обязательств.

А еще есть и законодательные реалии.

Предусмотренные квалификационные условия для участников конкурса имеют единственную цель — ограничить участие в конкурсе потенциальных конкурентов Hutchison Ports. В постановлении Кабмина от 31.08.2011 № 906 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на право аренды государственного имущества" прямо предусмотрено, что основным критерием победы в арендном конкурсе является размер арендной платы.

Поэтому непонятно какое отношение к выгоде Украины имеют совокупная (международная) прибыль и совокупный (международный) грузооборот этой компании. И как эти экономические показатели способны увеличить конкурентную привлекательность инвестора по сравнению с другими потенциальными претендентами на аренду контейнерного терминала.

Создается впечатление, что "квалификационные требования" имеют единственную цель — заблокировать возможность участия в конкурсе для других компаний, потенциально способных предложить более выгодные условия по арендной плате, чем Hutchison Ports.

Беспрецедентными для Украины являются и условия о сроке уплаты арендной платы, а также об установлении льготного периода. В статье 19 закона об аренде государственного и коммунального имущества прямо предусмотрено, что арендатор вносит арендную плату независимо от результатов хозяйственной деятельности.

Типовой договор аренды, утвержденный приказом ФГИУ №1774 от 23.08.2000, предусматривает (п. 3.6) ежемесячное внесение арендной платы не позднее 15 числа отчетного месяца. Ни один из действующих сегодня договоров аренды, которые заключены с частными компаниями по портовым объектам, не дает инвесторам возможности отсрочить уплату арендной платы, равно как и возможности вносить ее на условиях послеоплаты раз в шесть месяцев.

Причины уникальных условий, предусмотренных для Hutchison Ports, не имеют очевидных объяснений.

А договоренность о том, что Мининфраструктуры обеспечивает расторжение договоров о доступе к причалам с другими инвесторами, является прямым нарушением нормы Гражданского кодекса о том, что договор не может быть расторгнут досрочно, а также инвестиционных гарантий, предусмотренных статьями 18, 19 закона "Об инвестиционной деятельности".

В случае подписания соглашения на вышеупомянутых условиях это может расцениваться как антиконкурентные действия Мининфраструктуры. В соответствии с частью 2 статьи 15 закона о защите экономической конкуренции признаются антиконкурентными следующие действия действия органов власти:

— предоставление отдельным субъектам хозяйствования льгот или преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам, что может привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции;

— действия, в результате которых отдельным субъектам хозяйствования создаются неблагоприятные или дискриминационные условия деятельности по сравнению с конкурентами.

Ильичевский морской торговый порт Ситуация в Ильичевском порту. Архивное фото

При этом в соответствии с частью 1 той же статьи антиконкурентными действиями является не только принятие каких-либо актов, но предоставление письменных или устных указаний, заключение соглашений или любые другие действия или бездеятельности органов власти.

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При всем уважении к Hutchison Ports (13% мирового рынка перевалки контейнеров), подписание соглашения на таких условиях чревато многими непростыми ситуациями и последствиями.

Подобное уже было в 2005 году, когда при содействии министра транспорта Евгения Червоненко контейнерный терминал Ильичевского порта без конкурса на сомнительных условиях был передан в совместную деятельность ЧП "Укртрансконтейнер" (в то время "дочка" российской "Национальной контейнерной компании"). Чем это закончилось для порта, мы уже упоминали выше.

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