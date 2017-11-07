Новый "план Маршалла" для Украины - инвестиции в черную дыру

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета – для РИА Новости Украина

"Европейский план"

Название взято по аналогии с американским планом Маршалла для Европы, который был принят после Второй мировой войны и подразумевал масштабные денежные вливания из США в Старый свет – порядка 150 миллиардов долларов в переводе на сегодняшние деньги.

Украинский же вариант "плана Маршалла", разработанный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом, подразумевает инвестиционный пакет в украинскую экономику объемом порядка 50 миллиардов евро (58 миллиардов долларов), который будет выделяться равными частями ежегодно на протяжении 10 лет.

Вопрос теперь в том, кто эти средства даст?

У Литвы (бюджет которой составляет менее 15 миллиардов долларов) таких денег, естественно, нет. Самопровозглашенный вожак лагеря друзей "Украины в ЕС" Польша тоже не готова поделиться частью своего 90-миллиардного бюджета (особенно бандеровских историй). Значит, остается один шанс – просить эти деньги у Брюсселя.

И вот уже министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичюс говорит о том, что "мы уже не называем этот план "планом Маршалла", поскольку есть ассоциации с другим планом в другое время и по другим причинам… Но мы называем это "Европейский план" для Украины".

Шестого ноября в литовском парламенте план презентовали послам США, Канады и ряда стран ЕС. Официально план представят на саммите Восточного партнерства 24 ноября, и теоретически уже в декабре на саммите ЕС может быть дано поручение Еврокомиссии и Европейскому инвестиционному банку разработать конкретные пути имплементации этого плана.

Теоретически. Ведь на практике деньги никто давать не спешит. И дело даже не в пресловутом венгерском обещании блокировать все связанные с Украиной инициативы. Для предоставления Киеву 50 миллиардов элементарно нет стимулов.

Подайте на еще один заборчик!

Возможностью выгодно инвестировать средства тут и не пахнет. Аналоги "плана Маршалла" для Киева разрабатывались уже давно, но все они наталкивались на один момент – масштабную коррупцию и принципиальный отказ олигархического украинского государства проводить системные экономические реформы. По словам Еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, уровень доверия к Украине "не очень высок". Рядовые европейские чиновники говорят более прямо. "Во многих столицах, где мы побывали, говорили, что самая большая проблема с воплощением такого "плана Маршалла" заключается в способности Украины качественно и по назначению использовать деньги", — признает Андрюс Кубилиус.

С момента революции гидности и разворота Киева "к Орде задом, к демократии передом" прошло уже 3,5 года, однако роста благосостояния что-то не наблюдается, да и стабильности тоже (страна продолжает барахтаться в гражданской войне, которую отказывается пока признавать). В подготовленном Forbes списке стран по уровню привлекательности для ведения бизнеса Украина находится во второй половине перечня – на 74 месте. А в рейтинге восприятия коррупции Transparency International – на 131. Рассказы о коррупции чиновников стали не только притчей во языцех, но и источником вдохновения для анекдотов и фотожаб. Чего только стоит история о самом эффективном киевском строителе по имени Арсений, который сумел из одного забора (ну, который создавался на границе с РФ) соорудить якобы 24 виллы. Вряд ли ЕС, выражаясь словами российского сенатора Алексея Пушкова, готов совершить большой вклад в "черную дыру украинской коррупции". На новые виллы новому премьеру Владимиру Гройсману, который тоже хочет заработать 1-2 миллиардика!

Возможно, деньги дадут по геополитическим мотивам. Напомним, что оригинальный план Маршалла был нужен США не только для того, чтобы поднять экономику Западной Европы, но и для того, чтобы привязать ее к своей (деньги, например, давались под покупку американских товаров). И Линас Линкявичус уже проводит параллели. "План предусматривает не только финансовую помощь, а приближение Украины к Евросоюзу по всем возможным критериям", — отметил литовский министр.

Однако в случае Украины такая аргументация не требуется. Ее экономика уже привязана к европейской посредством кабального соглашения об ассоциации, которое открывает украинский рынок для европейских товаров.

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Помайданили – и бросят?

Если говорить о реальных мотивах, то их два.

Первый – это ликвидация суверенитета, которым украинские власти не умеют нормально пользоваться. Авторы украинского "плана Маршалла" говорят, что деньги будут выделяться только при условии возможности контроля. "Нужен центральный орган в Киеве, который помогал бы готовить проекты, которому доверяли бы международные доноры и который имел бы мандат требовать от министерств и других органов власти быстрее выполнять те или иные процедуры. Впоследствии этот орган мог бы перерасти в финансовое учреждение по развитию страны или даже в банк", — уверяет Кубилюс. По сути, это очередная попытка перевода Украины под внешнее управление (с чем не справились министры-варяги, проигравшие в итоге украинскому олигархату).

Второй мотив – политическая целесообразность. Если Европа не даст Киеву денег, то многим может показаться, что ЕС заканчивает свой украинский эксперимент и больше не заинтересован в поддержке украинского режима. Брюссель же такой сигнал посылать не хочет – прежде всего, потому, что он резко ослабит переговорные позиции Европы в будущем российско-европейском диалоге о нормализации отношений. Украинскую карту (пусть даже убыточную) нельзя бросать, ее нужно только менять.

Правда, для реализации этих двух мотивов необязательно давать все 50 миллиардов. "С учетом политических резонов отвергать "план Маршалла" в Брюсселе не будут, однако, денег в вышеозначенных объемах Киеву никто не предоставит, – считает сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. – В то же время с высокой степенью определенности можно говорить о продолжении финансовой помощи ЕС Украине в рамках утвержденных программ. Естественно, при выполнении Киевом согласованных условий, которые часто бывают очень жесткими. Чего стоит одно требование возобновить экспорт необработанной древесины на фоне уничтожения лесного фонда в стране".

Возможно даже, ЕС просто упорядочит нынешнюю помощь, добавит к ней пару евроцентов и назовет тем самым "Европейским планом для Украины".

Замечу, что если ЕС действительно не даст денег, то расстроится не только Киев, но и Москва. Российские власти очень бы хотели, чтобы европейские партнеры взяли на себя бремя восстановления Украины после того, как при их поддержке революционеры замайданили страну до уровня ниже Габона.

А если ЕС отвечать за свои действия не станет, то восстанавливать Украину (естественно, после смены тамошнего "революционного режима" на адекватный) придется России. Уже через российский "план Маршалла для Украины".

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)