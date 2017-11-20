Спецкор: гуманитарная ситуация на Донбассе - критическая

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Минобороны Украины сообщили 19 ноября о ранении в зоне проведения АТО четырех украинских военных, один из них — в тяжелом состоянии.

Как отметил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, военнослужащие Вооруженных сил Украины ранены неподалеку населенных пунктов Водяное, Пески, Золотое и Новотошковское.

В частности, сообщается, что на луганском направлении было совершено 18 обстрелов в сторону позиций ВСУ из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП.

А вот на донецком направлении сегодня 12 раз нарушали режим тишины. Наибольшее количество обстрелов со стороны неподконтрольных территорий было зафиксировано в районе Водяного, где противник четыре раза открывал огонь из 120-ти и 82-мм минометов, причем не по позициям ВСУ, а в направлении домов мирных жителей.

О текущей ситуации на востоке Украины в эфире радиостанции Голос столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Что известно об обстреле по населенному пункту Водяное?

— Собственно, ситуация в зоне АТО продолжает оставаться достаточно напряженной и ни о каком полном прекращении огня здесь говорить не приходится. Хотя вот вторая половина дня сегодня все-таки выдалась несколько более спокойной, чем утро и чем вчерашний день. Да, действительно обстрелов было достаточно много — официально около 30, неофициально — сложно сказать, потому что люди говорят разное. Тем не менее, к счастью, нет информации о погибших, и, наверное, это положительный итог сегодняшнего дня. Да, действительно, ранено четыре наших бойца, и в общем-то горячие точки не изменились на карте в зоне АТО — это по-прежнему Авдеевка, это Пески, разве что стало немножко тише на Приморском направлении — это села под Мариуполем. В остальном в общем-то ситуация не меняется, и обстрелы продолжаются.

А какая в этой части Донбасса сейчас гуманитарная ситуация?

— О гуманитарной ситуации можно говорить в положительном каком-то аспекте, потому что я бы не сказал, что сейчас чего-то не хватало бы вот катастрофически людям, потому что и магазины какие-то работают, и в аптеках есть лекарства, да, может быть, не в том ассортименте, в котором бы хотелось бы, но, тем не менее, учитывая там военное положение, в общем-то недостатка в чем-то, как в воде, как в коммунальном обслуживании, как в продуктах, в медицинском обслуживании — этого нет. Но ситуация достаточно критическая, на волоске висит, то есть в любой момент что-то может измениться в худшую сторону. Пока что все более-менее нормально.

В последнее время активизировались разговоры о возможности масштабного обмена пленными. Что говорят об этом на Донбассе?

— Мы знаем, что не только вот разговоры возобновились, но и подготовка идет полным ходом. И вот все эти инициативы, участие иностранных политиков в этом процессе, они обсуждаются очень интенсивно, и в Донецке в том числе. Поскольку, если этот обмен, анонсированный, 300 с небольшим людей на 70+ людей, он состоится, то это будет сдвиг вот в этом "Минском процессе", который весь тот год буксует, и люди об этом действительно говорят в Донецке, это действительно реально важно. Другое дело, что сроки возможные этого обмена пока что окончательно неизвестны. Мы надеемся, что к Новому году это произойдет, но может быть и гораздо позже. То есть будем смотреть.

По последней информации боевики вновь заявляют о том, что с ними не были согласованы списки, поэтому этот вопрос снова может откладываться? РИА Новости | Перейти в фотобанк Frankfurter Allgemeine Zeitung: Донбасс - бомба замедленного действия

— Да, есть такая информация, но это не из Донецка она как будто звучала. В Луганске говорят, что с ним и не согласовывали списки, хотя там людей на обмен готовится, насколько я знаю, не так много, как в Донецке, около 15-20 человек, но, тем не менее, это уже кажется какой-то политической игрой, потому что в той ситуации, которая сложилось, если говорят на самом высоком уровне об этом обмене, то тут как бы никто, никуда не денется — этот обмен состоится. Другое дело, что все эти подготовительные моменты, они должны произойти, они могут занять достаточно большое время. Но, тем не менее, мне кажется, что это важный и ключевой момент во всем, происходящем в Донецком регионе сейчас.

Донецкий регион готов к зиме?

— Ситуация с погодными условиями в Донецком регионе сейчас мало чем отличается от того же Киевского — около +2-3 градусов, постоянно идут дожди. Коммунальщики заявляют, что даже на неподконтрольных территориях, говорят, что они полностью к этому готовы, хотя у меня в этом нет полностью уверенности, потому что батареи в Донецке сейчас едва теплые, тем не менее, опыт показал, что они умудряются там справляться со всеми невзгодами, и я говорю о коммунальщиках. И есть такая надежда, что к зимнему сезону там готовы, и дай бог никто не замерзнет, поэтому есть надежда, что все будет хорошо.

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Напомним, ранее специальный корреспондент Артем Маслаков сообщал, что жители Донбасса опасаются эскалации из-за закона о реинтеграции. Местные жители считают, что мониторинговой миссии ОБСЕ достаточно для того, чтобы ситуация оценивалась объективно.