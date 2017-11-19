В РФ считают, что поставки оружия из США "взорвут" ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Если США поставят Киеву наступательное вооружение, включая противотанковые ракетные комплексы, беспилотники, контрбатарейные системы и средства для кибервойны, то это "взорвет" ситуацию в Украине, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия").

"Эти "хотелки" Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть какое-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта (в Донбассе — ред.). Те средства, которые он перечислил, все относятся к наступательным действиям, и, безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных… Это не осложнит, это взорвет ситуацию (в Украине — ред.)", — сказал Шаманов РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что, если США решатся на такие поставки, "это будет самый безответственный шаг".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.