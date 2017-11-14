Жестокая "разборка" школьниц на Херсонщине: все подробности

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

На Херсонщине подрались школьницы. Девушки дрались, били друг друга ногами, таскали друг друга за волосы. Видео драки попало в интернет, ведь это происшествие происходило в кругу зрителей, которые снимали все на телефоны.

Драку прокомментировали в полиции Херсонской области. Сообщается, что сейчас проводится досудебное расследование по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".

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В ходе проверки полицейские выяснили, что между двумя девушками возник конфликт из-за взаимных обвинений в социальных сетях. Они назначили встречу, во время которой словесная перепалка переросла в драку. Вечером мать одной из девушек увидела у дочери грязную одежду. Девушка рассказала, что произошло, после чего мать обратилась в полицию. Девушке выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Стоит отметить, что на учете в полиции участницы драки не состоят.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба в ефірі "ГС" прокоментував цю подію: "Ми бачимо, що діти сам на сам зі своїми проблемами, і вони їх вирішують так, як вони вміють їх вирішувати, так, скажімо, як їх навчили, або не навчили взагалі правильно вирішувати. У даному випадку зараз мій офіс займається розслідуванням, з поліцією постійно на зв'язку. Ми бачимо, що в Інтернеті йде зведення стосунків, і це ще одне питання до кібербезпеки, про те, що треба відслідковувати, що відбувається, так як це в інших країнах відбувається, що відбувається в мережі, тому що ми бачимо, що дуже багато кримінальних злочинів саме проходять і підготовка їх через Інтернет".

Подробности драки школьниц сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы в Херсонской области Сергей Никитенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Який резонанс мала ця бійка школярок?

– Звісно, що ця резонансна подія стала відома завдяки ЗМІ, всі телеканали показали цю ситуацію. Зараз Каховка стала інформаційним центром області, туди стікаються всі ЗМІ, нам вдалося взяти ексклюзивний коментар у начальника відділу освіти Каховської ради Михайла Гончара, який повідомив, що подія відбулася ще 4 листопада, тобто тиждень тому.

Дійсно, побилися дві дівчини, в поліцію ніхто не заявляв, заява з'явилася в поліції від батьків однієї з дівчат тільки тоді, коли це відео виклали у Facebook. І фактично те, що поліція зараз повідомляє про те, що йде досудове слідство – воно йде, але ніяких експертиз не буде, бо пройшов вже тиждень, і легкі тілесні ушкодження це така експертиза, що їх треба робити швидко.

Тому швидше за все, ніякого покарання ніхто не понесе, але у відділі освіти повідомляють, що ведуть роботу з батьками, з учнями в місті проводиться робота.

Це було під час навчання чи після?

– Це було в суботу. Дівчата спілкувалися в одній з російських соцмереж, яка заборонена в Україні, але це не заважає школярам користуватися нею, і це було в суботу, тобто в не навчальний час, вони зустрілися, це була публічна зустріч, там було кілька десятків глядачів…

Що каже директор школи, відділ освіти?

– Відділ освіти каже, що проводить роботу з батьками, шукають підбурювачів, бо там на відео вони проаналізували і знайшли підбурювачів цих дій, і фактично їх завдання головне зараз — це все ж таки робота з батьками і профілактична.

Що конкретно стало причиною бійки?

– Важко сказати поки. Зараз школярі про це не розповідають, у відділі освіти кажуть, що вони працюють поки що, досліджують цю переписку і так далі.

Мама школярки подала заяву до поліції, одразу як справа стала резонансною?

– Так. Це така подробиця, повідомляють, що не було ніякої заяви ще 4 листопада, була заява тільки ось позавчора, коли виклали це відео у Facebook, і фактично ця обставина стала відома завдяки соцмережам.

Чи часто подібні випадки трапляються на Херсонщині?

– Ми спілкувалися сьогодні з педагогами, які кажуть, що такі випадки непоодинокі, це дуже розповсюджена практика, тому що в принципі суспільство стає жорстоким, але ці випадки… вони були завжди, але зараз вони дуже стають резонансними, тому що з'явилися соцмережі, де дитина намагається стати зіркою, чи оператором, фільмуючи такі випадки і викладаючи їх в мережу. І фактично це педагоги кивають на соцмережі, які фактично стали способом набути популярність… через таку дивну ситуацію.

А скільки років дівчатам?

– 13 і 14, і заяву подали батьки тринадцятирічної дівчинки.

Яка відповідальність передбачена?

– Передбачено покарання, як правило, це штраф. Але це стаття кримінального кодексу.

Напомним, ранее в сети появилось видео драки между голландскими и украинскими футбольными фанатами в харьковском пабе "Стена", которая произошла в ночь на 31 октября.