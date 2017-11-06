Драка болельщиков в Киеве. В полицию доставили почти 80 человек

ГУНП в Киеве

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Почти 80 человек доставили в управление полиции после драки между футбольными болельщиками в Киеве, три человека обратились за помощью в больницу, сообщила в понедельник пресс-секретарь киевского управления Национальной полиции Украины Оксана Блищик.

Накануне пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины сообщила, что массовая драка произошла между футбольными болельщиками в Киеве, правоохранители задержали около 30 человек.

"Мы задержали 30 человек, а всего в управление полиции были доставлены 79 человек. Как мы понимаем, все они были участниками драки, не все они согласились дать объяснения", — сказала Блищик в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, после драки в больницу обратились три человека.

Она также сообщила, что полиция расследует драку по статье "хулиганство", на некоторых задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство, им грозит штраф либо арест до 15 суток.