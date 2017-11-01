В центре Харькова произошла массовая драка болельщиков

КИЕВ, 1 ноя — РИА новости Украина. В ночь на 1 ноября в центре Харькова произошла массовая драка между двумя группами молодых людей, которые разгромили местный паб, сообщает сайт телеканала "24".

Как отмечается, в схватке приняли участие около 80 мужчин.

На улице Рымарской в ​​пабе "Стена" выбиты стекла, молодые люди использовали в ходе конфликта не только кулаки, но и стулья.

Макс Буренок в Facebook В центре Харькова произошла массовая драка

Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что массовая драка произошла между украинскими и голландскими футбольными болельщиками. Отметим, что в среду, 1 ноября, в Харькове пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и нидерландским "Фейеноордом".

"Толпа людей ворвалась в "Стену" (паб — ред.) и начала его крушить. Некоторые говорят о драке футбольных фанатов, но это не точно", — написал в своем аккаунте в Facebook харьковчанин Максим Буренок.

Скриншот сообщения

Правоохранители задержали часть участников драки и отвезли их в участок, некоторых забрали в больницу.

Ранее сообщалось, что около 100 молодых людей устраивали массовые драки в Николаеве, пять человек были доставлены в отделение полиции.