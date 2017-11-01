"Шахтер" vs "Фейеноорд". Драка фанов в Харькове: 52 задержанных и пострадавшие

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Полиция задержала 52 человека после конфликта украинских и голландских болельщиков в Харькове, где в среду состоится матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и роттердамским "Фейеноордом", сообщается на официальном сайте Национальной полиции Харьковской области.

Драка произошла во вторник вечером в одном из баров Харькова. В результате конфликта в заведении разбиты четыре окна и нанесен вред внутри помещения. О пострадавших среди участников драки не сообщается.

Полиция задержала 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта.

В результате массовой драки футбольных фанатов в больницу доставили гражданина Нидерландов.

"В областной больнице один пострадавший, серьезных травм нет. Голландец", — сообщили в пресс-службе. По сведениям пресс-службы Харьковской ОГА, футбольный болельщик из Нидерландов получил ушибы и ссадины, передает УНИАН.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Фейеноорд" начнется в среду в 21:45.