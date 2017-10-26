Литовские власти уже не в состоянии сдержать эмиграцию

РИА Новости Украина

В Литве запустили программу по возвращению эмигрантов. Агентство по развитию иностранных инвестиций планирует привлекать зарубежных специалистов (в первую очередь уехавших литовцев), предлагая им возможности трудоустройства в крупных международных кампаниях, расположившихся на территории прибалтийской республики. Получится? Едва ли…, пишет Андрей Стариков для Sputnik Литва.

Дефицит рабочей силы — насущная проблема для работодателей. Среди прибалтийских стран Литва в наибольшей степени потрепана массовой эмиграцией. Следовательно, и нехватка рабочих рук в республике ощущается наиболее выпукло.

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Отсутствие нужных специалистов делает Литву малопривлекательным местом для притока иностранных инвестиций, сдерживает экономический рост. Литовский бизнес также все чаще посматривает в сторону соседей — Беларуси и Польши.

Под давлением работодателей в начале 2017 года правящие уже упростили процедуру трудоустройства для некоторых иностранных специалистов.

"Ждем украинцев", — приглашает премьер Саулюс Сквернялис гастарбайтеров из "Страны победившего майдана".

Гастарбайтеры едут, но неохотно: Польша для украинских "заробитчан" в разы привлекательнее. И хотя обладатели паспортов с тризубом куда менее требовательны спущенных по брюссельской квоте африканских беженцев, бегущих из Прибалтики при первой же возможности, — замещать уехавших литовцев украинцами получается плохо.

Sputnik Литва Эмигранты в Литве

По данным Всемирного экономического форума, Литва находится на 117-м месте по привлечению молодых талантов и на 109-м — по их использованию.

Отток коренного населения меж тем продолжается

В прошлом году Литву покинули 50 тыс. жителей — больше, чем живет в Мариямполе. За последние шесть лет число уехавших превысило население третьего по величине населенного пункта — Клайпеды. Уже несколько лет как столица Великобритании удерживает статус одного из крупнейших "городов Литвы": по количеству литовцев Лондон обгоняет упомянутый Мариямполь, а также такие города как Утяна, Мажейкяй, Йонава и другие.

Размеры литовской диаспоры в "постбрекситовской" Англии заставляют официальный Вильнюс вновь говорить о перспективах двойного гражданства. Цель: сохранить правовые связи с уехавшими в надежде на их возвращение.

Но литовцы не вернутся

Не секрет, что эмиграция из постсоветской Литвы носила, в первую очередь, "колбасный" характер. Покинув "Империю зла" прибалтийская республика так и не стала второй Швейцарией. Тем временем страны Старого света распахнули свои двери для младоевропейцев. Прибалты побежали за "длинным" евро. Туда, где сытнее, теплее, надежнее.

Процессу способствовала социальная деградация в самой Литве. Пустеющие города, европейское первенство по количеству выпитого спирта и суицидам — спираль эмиграции раскручивалась. Не последнюю роль в оттоке населения сыграла антироссийская истерия властей и милитаризация страны.

С русскими все понятно: с момента распада СССР их удельный вес в республике сократился вдвое — с 10% до 5%. Однако рассказы о готовящейся войне с восточным соседом подстегивают к бегству и самих литовцев: возвращение армейского призыва резко повысило темпы эмиграции. Далеко не все молодые граждане Литвы, часть из которых безусловно верит в нудные сказки о путинской агрессии, готовы стать "пушечным мясом" для армии Ее Превосходительства Дали Грибаускайте.

Sputnik Литва Эмигранты в Литве

В итоге эмиграция стала для молодежи социальной нормой, доминирующей моделью поведения. Отъезд из Литвы воспринимается таким же неотъемлемым элементом взросления, как окончание школы. Ничего удивительного, что 90% литовских старшеклассников выразили желание уехать из страны "при наличии работы по специальности в Европе или США" (данные опросов Центра исследования развития человека — Sputnik).

Бегство литовцев за границу уже переросло свои изначальные экономические, социальные, политические мотивы. Стремление к эмиграция становится частью культурного кода, частью менталитета. Теперь уезжают потому, что так принято.

Проблема отъезда граждан Литвы из собственной страны таким образом обретает абсолютно иное качество.

Новое измерение литовской эмиграции предполагает новые способы борьбы с ней. Но идейных, интеллектуальных, организационных и прочих ресурсов, для ответа на этот вызов, у правящих нет. Двойное гражданство, программа Агентства по развитию иностранных инвестиций, план правительства по сокращению эмиграции — лишь попытки переклеить обои в доме, который находится в аварийном состоянии и вот-вот рухнет.

"Косметический ремонт" в этой ситуации только навредит. Излишний акцент правящих на реэмиграции, посылает сигнал тем, кто пока еще остался в стране: власти начнут вас ценить, холить, лелеять и предлагать привлекательные рабочие места только после отъезда; пока вы в Литве — особого интереса не представляете.

Sputnik Литва Эмигранты в Литве

"… а уехавших мы бережем".

Вывод напрашивается сам: надо валить!

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