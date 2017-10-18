наверх
18.10.201711:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Макрон записался в "ультраправые": мигрантам-преступникам пощады не будет

    (обновлено: )2201
    Позиция многих европейских стран относительно нелегальной миграции ужесточается, и Макрон хочет следовать примеру Германии, считает эксперт в области миграционной политики.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    REUTERS Ludovic Marin/Pool

    РИА Новости Украина

    В интервью французскому телевидению Макрон в воскресенье объявил о своей приверженности принципу "двойного наказания", когда совершившие преступление мигранты получают не только срок, но и автоматическое решение о депортации.

    Le Monde напоминает, что принцип "двойного наказания" — один из ключевых пунктов в программах "правых и ультраправых", а также считает, что это противоречит европейским гуманитарным нормам.

    Мишель Тоб (Michel Taube), основатель информационного ресурса Международное мнение (‎Opinion Internationale) объяснил в интервью Sputnik, что заявление Макрона вписывается в общую тенденцию "правого крена" европейской политики, в том числе, миграционной.

    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в канцелярии в Берлине
    Tobias SCHWARZ / AFP
    Меркель поддержала Макрона: перспективы ЕС все еще туманны

    "Я думаю, что заявление Макрона учитывает глубинные изменения, проходящие в данный момент в Европе. Он вынужден ориентироваться на изменение общественного мнения во Франции. Он, как и мы, видит, что следствием массового потока мигрантов стал рост электората крайне правых партий — во Франции, в Австрии. В Германии, впервые с 1945 года, крайне-правая партия получила места в Бундестаге.

    Я очень сомневаюсь в возможности практической реализации высылки сотен или тысяч осужденных по различным статьям нелегальных мигрантов. Причина проста — их страны наверняка откажутся так быстро принять своих высылаемых граждан.

    Помните предложение Олланда лишать французского гражданства иностранцев-террористов с двойным гражданством? Предложение Макрона очень его напоминает. Странно, что Макрон так упорствует в своем предложении: он заявляет, что не является "ни правым, ни левым", но становится ясно, что он — президент правой ориентации. Я уверен, это сослужит ему медвежью услугу в контактах с левым электоратом.

    Я не думаю, что Макрон ставит цель завоевать электорат крайних правых. Да ему это и не нужно, поскольку выборы еще не скоро. Не забывайте, что его ненавидит как верхушка крайне-правых, так и 11 миллионов активистов, проголосовавших за Марин Ле Пен.

    Мне не показалось, что заявление о необходимости высылки мигрантов как-то особенно шокировало общественное мнение. Кроме Le Monde СМИ не отреагировали на довольно жесткую и радикальную "правую" меру, предложенную Макроном".

    Читайте также: "Государство — это я", подумал Макрон и потерял в рейтинге

    Жан-Поль Гуревич (Jean-Paul Gourevitch), консультант в области миграционной политики, заявил, что сомневается в успехе Макрона на ниве ужесточения борьбы с миграцией.

    "Макрон ввязался в серьезное противостояние. И я не уверен, что он добьется своего. В первом семестре 2018 года во Франции должны принять соответствующий закон***, но, думаю, решения так и останутся лишь на бумаге.

    Эмманюэль Макрон заявил, что нужно выслать всех мигрантов, которым было отказано в убежище*. Но если посмотреть реальные цифры Счетной палаты, то выслать удается только в 4% таких случаев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    REUTERS Jean-Paul Pelissier
    Старый мир разрушим. Макрон представил проект новой Европы

    Позиция многих европейских стран относительно нелегальной миграции ужесточается. Макрон хочет следовать примеру Германии. Отлично. Взглянем на него. В 2016 году "пример Германии" — это широко распахнутые двери. А сегодня Меркель решила, что каждый году будет принимать всего 200 тысяч мигрантов. И еще: в первом семестре 2017 года, Мадам Меркель выслала из страны более 12 тысяч мигрантов. Это больше, чем Франция за целый год.

    С депортацией сейчас большие проблемы, поскольку многие страны не выдают пропуска на возвращение их граждан обратно. В идеале, французская реакция должна быть простой: раз вы не забираете своих нелегальных мигрантов, мы сокращаем наши дотации на развитие**, которые мы вам выделяем! Но в жизни все не так. Это вызовет проблемы как с этими странами, так и с французским общественным мнением".

    Принцип "двойного наказания" был отменен Николя Саркози, когда он занимал пост министра внутренних дел.

    Читайте также: Проценты решают все. Первое электоральное поражение Макрона

    *По французскому законодательству, если мигрант подал запрос на убежище, то он не является "нелегальным мигрантом", поскольку получает право на временное пребывание. "Нелегальными" считаются два типа мигрантов: а/ кто прибыли на территорию нелегально и б/ кому отказали в убежище.

    **Помощь на развитие выделяется Францией как 16 беднейшим странам Африки, так и странам южной и восточной части средиземноморского бассейна (85% от объема финансирования)

    ***В своем выступлении перед Префектами Франции в сентябре 2017 Макрон объявил о подготовке закона, обеспечивающего "полный пересмотр политики убежища и иммиграции".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Больница в Украине. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов