Из Кропивникого: я - наркокурьер

РИА Новости Украина

Очередная загогулина со смыслом на улицах областного центра Кировоградщины — кривыми руками начерченный баллоном с краской интернет-адрес easyjob.pro. Дословно с английского — "простая работа", которую, очевидно, предлагают всем желающим. Наркокурьером, пишет Андрей Трубачев.

Точнее — "анонимным курьером". Именно так это называют на русскоязычном сайте, куда ведет адрес, подчеркивая, что это лучшее предложение на рынке вакансий. Он щедро украшен изображениями людей в капюшонах со скрытыми лицами, не вызывающими сомнений в законности предлагаемой работы, и обещает заработок от 150 тысяч. Непонятно, правда, чего именно, "компания" позиционирует себя как международная…

"Мы одними из первых заняли эту нишу. Крупнейшая сеть филиалов на территории СНГ. Стабильные заказы с хорошими выплатами. В компании работают только профессионалы и эксперты которые готовы поделиться своим опытом. Круглосуточная поддержка сотрудников на всех этапах работы. Обеспечиваем всем необходимым для работы и берем все расходы на себя. Спрос порождает предложение. Наши заказчики готовы переплачивать за оперативность, анонимность и надежность доставок в разы. А это значит что организация получает высокую стабильную прибыль, которой в свою очередь готова поделиться с сотрудниками. Кроме того, анонимные курьеры подвержены хоть и незначительному, но все же риску, а за риски нужно платить. Наши курьеры не имеют проблем с правоохранительными органами, так как являются всего лишь перевозчиками и не знают что находиться внутри отправления", — гласит аннотация, которую можно найти по указанному адресу (орфография оригинала сохранена).

uc.kr.ua Объявление о работе анонимным курьером

Обещают карьерный рост, работу со свободным графиком в городе проживания, еженедельные выплаты и даже гарантии безопасности. Там же пояснение для совсем тупых: анонимные курьеры, мол, нужны для того, чтобы отправить посылку инкогнито, не раскрывая имени и адреса отправителя.

С именами и адресами у потенциальных нанимателей действительно все запутанно. Регистратором домена easyjob.pro значится компания из немецкого Хомбурга, а собственно зарегистрирован он, согласно данным, которые можно получить в открытом доступе, неким господином Ву Пингом из Сейнт Клауда, штат Минессота, США.

Разработчики сайта озаботились даже написанием анонимных же отзывов о своем предложении — вряд ли курьеры действительно пишут их сами.

kobl.gp.gov.ua Наркотики, которые пытался перевезти мужчина

"Я студент, искал для себя подработку. Работая здесь, отлично могу совмещать учебу с работой. Я здесь надолго", — гласит один из таких комментариев. Или еще лучше: "Решил рискнуть и не ошибся, теперь у меня хватает времени и на семью, и на отдых".

Так и видишь этого человека в капюшоне, который, доставив на места пару-тройку закладок с наркотой, спешит домой насладиться заслуженным отдыхом с женой и детьми. Особенно учитывая, что клиентами подобных сервисов часто оказываются такие же дети…

В том, что именно в этом на деле состоит предлагаемая простая работа, сомнений не возникает. Кому вообще нужны анонимные курьеры? Да и способ распространения информации для потенциальных работников — традиционный для интернет-торговли наркотиками, пришедшей на смену традиционным стационарным и передвижным "точкам".

Наши правоохранители, как показывает практика, пока даже не представляют себе, с какой стороны к этой новой проблеме подойти. Очевидно, что она требует новых путей решения, которые, судя по всему, пока не найдены. Мы уже писали об эксперименте экс-прокурора области Сергея Жолонко, который заказал и оплатил по Интернету наркотики, позже доставленные на место закладки как раз таким вот анонимным курьером, и вызвал полицию. Собранная им информация о каналах связи и банковских счетах при наличии вещественных доказательств — платежного документа и половины грамма тяжелого наркотика амфетамина, так и остались невостребованными полицией. Жолонко даже к следователю не вызвали для дачи показаний…

kyiv.npu.gov.ua Наркотические вещества, обнаруженные в одной из квартир на столичной Оболони

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Хочется верить, что неспособность людей в погонах адекватно ответить на вызов времени — явление временное. Всем, кого интересует простая работа анонимным курьером, напоминаем: заработать, занимаясь ею в Украине, можно минимум от трех до восьми, а максимум — до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ведь перевозка и пересылка наркотиков в формулировке статьи 307 УК нашей страны поставлены в один ряд с их изготовлением и сбытом, а "гарантию безопасности" от господина Ву Пинга из Минессоты вряд ли стоит воспринимать всерьез…