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    В Умани задержали хасидов-наркокурьеров

    (обновлено: )21610
    По словам заместителя начальника регионального управления Нацполиции Виктора Иванько, в Израиле за подобные преступления предусмотрено наказание сроком до 25 лет лишения свободы.
    В Умани задержали хасидов-наркокурьеров
    Виктор Иванько в Facebook

    КИЕВ, 20 сен — РИА новости Украина. В Умани Черкасской области местные полицейские совместно со своими израильскими коллегами задержали хасидов-наркокурьеров.Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника регионального управления Нацполиции Виктор Иванько.

    Скриншот сообщения

    "Первые результаты совместной работы полиции Украины и Израиля — задержание наркокурьеров, которые приехали не чествовать своего духовного настоятеля, а зарабатывать деньги на распространенныи наркотиков", — говорится в сообщении.

    По словам Иванько, в Израиле за подобные преступления предусмотрено наказание сроком до 25 лет лишения свободы.

    Напомним, ранее порядка 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года, который начинается вечером 20 сентября.

    Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава (1772-1810), потомка основателя хасидизма Баал Шем Това. В 2017 году празднование иудейского Нового года приходится на середину сентября.

    Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских, а культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле Нахмана и в помещении синагоги пройдут 20-22 сентября.

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