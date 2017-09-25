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    Поствыборы в ФРГ. В АдГ сразу после сенсационного успеха произошел раскол

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    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии (31)

    (обновлено: )36811
    Успех АдГ на выборах в ФРГ вызвал бурную реакцию как в стране, так и за ее пределами. В соцсетях появился хэштег #87Prozent, который символизирует 87 процентов жителей Германии, которые не голосовали за "Альтернативу".
    Главные кандидаты от партии Альтернатива для Германии (AfD) Александр Гауланд (слева) и Алиса Вейдель в Берлине во время выборов в бундестаг
    John MACDOUGALL / AFP

    РИА Новости Украина — Берлин

    В правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), результат которой на воскресных выборах в бундестаг стал одной из основных сенсаций, уже к понедельнику наметился раскол.

    Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. Альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ — 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" впервые войдет в парламент и сразу сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), сообщают РИА Новости.

    Уже на следующий день после выборов в АдГ начались проблемы. На пресс-конференции, прошедшей в понедельник в Берлине, одна из лидеров партии Фрауке Петри неожиданно заявила, что не намерена входить в парламентскую фракцию "Альтернативы". После этого она покинула мероприятие, оставив своих однопартийцев явно растерянными.

    REUTERS Fabrizio Bensch
    Фрауке Петри

    Сопредседатель АдГ Александр Гауланд заявил, что не в курсе причин демарша своей коллеги. Еще один из лидеров партии Йорг Мойтен извинился перед присутствующими и смог лишь добавить, что "это не было запланировано".

    Парламентские выборы в Германии
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    Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

    Сама Петри позднее пообщалась с журналистами, но ясности в вопрос о причинах демарша не внесла.

    "Я не войду во фракцию, но я собираюсь работать в бундестаге как независимый депутат. Будьте уверены, что я по-прежнему буду активно заниматься политикой и мои политические амбиции заключаются в правом повороте в 2021 году в стране", — заявила она.

    Петри добавила, что будет также работать над "реализацией разумной стратегии", принятой "Альтернативой для Германии" в 2013 году. Она отказалась отвечать на вопрос о причинах демарша, добавив, что в ближайшие дни даст подробное объяснение. Она также отказалась отвечать на вопрос, сохранит ли она пост одного из лидеров партии.

    Успех АдГ на выборах вызвал неоднозначную реакцию как в самой Германии, так и за рубежом. В германоязычных соцсетях даже появился хэштег #87Prozent — он символизирует 87 процентов жителей Германии, которые не голосовали за "Альтернативу".

    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Исторические выборы в Германии: крах социал-демократов и прорыв правых

    В ряде германских городов, в том числе, в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Гамбурге прошли акции протеста против вхождения правой партии в парламент.

    Около 400 человек собрались в воскресенье на демонстрацию в Кельне, сообщила газета Rheinische Post. Демонстрация прошла мирно. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим расизму", пишет издание.

    В воскресенье в центре Берлина на Александрплатц прошла акция противников "Альтернативы для Германии". По оценкам корреспондента, в ней приняли участие около тысячи человек. Представитель полиции сообщил, что нескольких полицейских забросали бутылками.

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