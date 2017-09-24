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    Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

    Тема:

    Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии (11)

    (обновлено: )8201
    Парламентские выборы в Германии
    Парламентские выборы в Германии
    Парламентские выборы в Германии
    Парламентские выборы в Германии
    Парламентские выборы в Германии
    Парламентские выборы в Германии
    Парламентские выборы в Германии
    Парламентские выборы в Германии
    Парламентские выборы в Германии
    Парламентские выборы в Германии
    Плакат с изображением канцлера Германии, лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина во время парламентских выборов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии
    Избиратели голосуют на участке в Берлине во время парламентских выборов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии
    Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии
    Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии
    Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии
    Сторонники партии канцлера Германии, лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель во время парламентских выборов в Берлине. Рекадрированный.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Плакат с изображением канцлера Германии, лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина во время парламентских выборов.

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что партийный блок ХДС/ХСС намерен сформировать правительство.

    Меркель и ее соперник проголосовали на парламентских выборах в Германии
    канал RT в youtube
    Меркель и ее соперник проголосовали на парламентских выборах в Германии

    "Мы сильнейшая партия — ХДС/ХСС, наша задача – сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может", — заявила Меркель.

    "Конечно, мы надеялись на лучший результат, это совершенно ясно", — подчеркнула она.

    Меркель не назвала возможных коалиционных партнеров для ХДС/ХСС, заявив, что обсудит все с другими партиями "в спокойном режиме".

    Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным экзитпола телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" — 13,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%.

    Согласно данным телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 33,5%, социал-демократы — 21%, "Альтернатива для Германии" — 13%, "Левые" и "Зеленые" — по 9%, СвДП — 10%.

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