Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что партийный блок ХДС/ХСС намерен сформировать правительство.
"Мы сильнейшая партия — ХДС/ХСС, наша задача – сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может", — заявила Меркель.
"Конечно, мы надеялись на лучший результат, это совершенно ясно", — подчеркнула она.
Меркель не назвала возможных коалиционных партнеров для ХДС/ХСС, заявив, что обсудит все с другими партиями "в спокойном режиме".
Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным экзитпола телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" — 13,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%.
Согласно данным телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 33,5%, социал-демократы — 21%, "Альтернатива для Германии" — 13%, "Левые" и "Зеленые" — по 9%, СвДП — 10%.