Из Харькова: короткая история украинского танкограда

РИА Новости Украина

Еще до появления термина "Первая столица" вторым именем Харькова было Танкоград. В городе была создана развитая инфраструктура для разработки, массового строительства, ремонта и эксплуатации боевых машин, пишет издание Status Quo.

Со дня основания Харьков считался исключительно мирным, торговым и деловым городом. И даже несмотря на нынешний статус прифронтового, остается таковым и сейчас. Но создание военной техники требовало огромных научно-технических и творческих ресурсов, поэтому производить ее, кроме как в интеллектуальной столице, было негде.

За годы своего существования Танкоград произвел десятки тысяч боевых машин. В послевоенное время рекорд был установлен в 1991 году, когда выпустили 800 танков, большинство из которых пошли на экспорт.

А начиналось все в конце 20-х годов прошлого века.

Первый харьковский танк

В 1927 году Харьковскому паровозостроительному заводу поручили изготовление опытного образца танка Т-12. Средний танк имел боевую массу 14 тонн, экипаж в 4 человека, лобовую броню 22 миллиметра и 45-миллиметровое орудие.

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По воспоминаниям харьковского конструктора Александра Морозова, "танк Т-12 создавался в условиях почти полного отсутствия оборудования. Сборочный участок танка находился у трактористов. К концу 1929 года танк был сделан. Изготовленный образец получился тяжелее на 4 тонны, что было серьёзным недостатком. Всё же мы, молодые сотрудники КБ, гордились: это был наш первый настоящий танк".

Успешно пройдя испытания, машина так и не поступила на вооружение. Требования к характеристикам машины стремительно росли, и в серию попытались запустить модифицированную версию под названием Т-24.

Status quo Первый харьковский танк

Т-24 был на 4 тонны тяжелее и имел экипаж 5 человек. Всего было изготовлено около десятка машин. Потому что в 1931 году дирекция Харьковского паровозостроительного завода получила задание на проектирование нового танка БТ.

Харьковский быстроходный

Серия машин БТ — быстроходный танк — в различных модификациях выпускалась с 1931 по 1940 годы. Отличительная особенность машины — БТ был колесно-гусеничным танком. По пересеченной местности машина шла на гусеницах со скоростью 30 километров в час. Добираясь до шоссе, танк "разувался" и мчался на колесах, преодолевая за час 70 километров.

Усовершенствованная модификация — БТ-7 — весила 14 тонн. Экипаж составлял 3 человека. Поражать противника должна была пушка калибром 45 миллиметров.

БТ участвовали в боевых конфликтах на реке Халхин-Гол и озере Хасан.

"Тридцатьчетверка"

В 1939 году произошел настоящий прорыв. Харьковский конструктор Михаил Кошкин изобрел Т-34, признанный впоследствии лучшим танком Второй мировой войны. Изначально танк вызывал сомнения у военных начальников, и его запуск в серию был под большим вопросом. Скептицизма поубавилось после того, как Кошкин прибыл на "тридцатьчетверках" своим ходом из Харькова в Москву. Таких дальних бросков в то время не совершал ни один танк.

Всего на различных предприятиях было выпущено 35,5 тысяч машин различных модификаций. В некоторых странах они находились на вооружении еще в начале 21-го века.

Бронетрактор

В 1941 году Харьковский тракторный завод выпустил бронетрактор — эрзац-танк ХТЗ-16. Всего было создано порядка 70-100 машин, которые участвовали преимущественно в обороне Харькова.

Status quo Бронетрактор

Попытки улучшить танк Кошкина

Т-44, разработанный в конце войны знаменитым харьковским конструкторским бюро Морозова, был призван заменить "тридцатьчетверку". Но выпуск продолжался только до 1947-го и составил порядка 1800 единиц. Более массовой стала усовершенствованная версия Т-54. Масса машины составляла 36 тонн, экипаж — 4 человека, лоб защищала 100-миллиметровая броня, а противника должна была поражать 100-миллиметровая пушка. Выпускался в Харькове до 1959 года.

Полвека в строю

Т-64, разработанный КБ Морозова в начале 60-х, до сих пор остается в модифицированных версиях на вооружении ВСУ. Т-64Е, выпускаемый с 2010 года Харьковским танкоремонтным заводом, весит около 43 трех тонн и вооружен 125-миллиметровой пушкой.

В результате глубокой модернизации в 2005 году появился танк "Булат". Были улучшены огневая мощь, подвижность и защита.

"Оплот" и "Ятаган"

Танк Т-80, сконструированный за пределами Харькова, выпускался в конце 80-х — начале 90-х на заводе имени Малышева и сыграл значительную роль в развитии украинского танкостроения. На его основе были созданы машины Т-84, "Оплот", БМ "Оплот" и "Ятаган".

В 1995 году КБ Морозова разработало танк Т-84, который некоторые специалисты считают лучшим в Украине. На его основе были созданы модернизированные версии Т-84У "Оплот". Танк весом в 51 тонну способен вести бой как при низких температурах воздуха (-40 °C), так и при высоких (+55 °C).

Усовершенствованная версия БМ "Оплот" (2009 год) поставлялся в Таиланд. Стоимость машины составляет порядка 5 млн долл.

"Ятаган" — модернизированная версия Т-84У, приведенного к стандартам НАТО. Разработан в 2000 году и создавался специально для турецкого тендера в единственном экземпляре.