На руководство Киевского бронетанкового завода открыто дело - СМИ

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Военные прокуроры инкриминируют злоупотребление служебным положением должностным лицам ГП "Киевский бронетанковый завод", в результате действий которых для изготовления корпусов бронетранспортеров была использована непредусмотренная конструкторской документацией сталь с низкой пулестойкостью; по данному эпизоду уже ведется расследование в отношении руководства предприятия, сообщает ZN.UA.

По данным издания, правоохранители считают, что в результате действий чиновников создана реальная угроза жизни и здоровью военнослужащих.

При этом, из письма гендиректора ГК "Укроборонпром" Романа Романова на имя президента от 27.06.2017, посвященного взаимодействию между госконцерном и Минобороны, следует, что "Укроборонпром" требует от военного ведомства не применять на испытаниях бронестойкости бронетранспортеров боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками.

"По мнению Р.Романова, Минобороны под различными предлогами уклоняется от закупок вооружений и военной техники, выдвигая дополнительные требования по проведению испытаний. Оказывается, функционеры концерна требуют, чтобы Министерством обороны во время испытания бронестойкости БТР-3 не использовались боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками", — говорится в статье.

Как отмечается, по данному эпизоду уже ведется расследование в отношении руководителей "Киевского бронетанкового завода", которые вопреки технологической документации использовали сталь с более низкими характеристиками.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины обнаружила, что на конец 2016 года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны увеличилась втрое — на 2,4 млрд грн и достигла, таким образом, рекордной суммы — более 6,1 млрд грн.