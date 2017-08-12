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    Общество

    На руководство Киевского бронетанкового завода открыто дело - СМИ

    (обновлено: )10210
    По данным СМИ, правоохранители считают, что в результате действий чиновников, которые использовали непредусмотренную конструкторской документацией сталь с низкой пулестойкостью, создана реальная угроза жизни и здоровью военнослужащих.
    В цеху Киевского бронетанкового завода
    УНИАН

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Военные прокуроры инкриминируют злоупотребление служебным положением должностным лицам ГП "Киевский бронетанковый завод", в результате действий которых для изготовления корпусов бронетранспортеров была использована непредусмотренная конструкторской документацией сталь с низкой пулестойкостью; по данному эпизоду уже ведется расследование в отношении руководства предприятия, сообщает ZN.UA.

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    По данным издания, правоохранители считают, что в результате действий чиновников создана реальная угроза жизни и здоровью военнослужащих.

    При этом, из письма гендиректора ГК "Укроборонпром" Романа Романова на имя президента от 27.06.2017, посвященного взаимодействию между госконцерном и Минобороны, следует, что "Укроборонпром" требует от военного ведомства не применять на испытаниях бронестойкости бронетранспортеров боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками.

    "По мнению Р.Романова, Минобороны под различными предлогами уклоняется от закупок вооружений и военной техники, выдвигая дополнительные требования по проведению испытаний. Оказывается, функционеры концерна требуют, чтобы Министерством обороны во время испытания бронестойкости БТР-3 не использовались боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками", — говорится в статье.

    Как отмечается, по данному эпизоду уже ведется расследование в отношении руководителей "Киевского бронетанкового завода", которые вопреки технологической документации использовали сталь с более низкими характеристиками.

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины обнаружила, что на конец 2016 года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны увеличилась втрое — на 2,4 млрд грн и достигла, таким образом, рекордной суммы — более 6,1 млрд грн.

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