А всем до лампочки! Как в Украине перерабатывают опасные отходы

РИА Новости Украина

Во Львове в прошлом году начал работать завод по переработке опасных отходов — ртутьсодержащих ламп и термометров. Уникальную для Украины шведскую технологию купило львовское КП "Бондарівка" при финансовой поддержке Евросоюза, пишет Анна Прокаева.

В целом для Украины подобные комплексы — скорее исключение, чем правило. Хотя, по словам правозащитника Аллы Войцеховской, еще недавно предприятий, которые получили лицензию на переработку опасных отходов, насчитывалось около трех сотен. Дело в том, что при выдаче предприятию лицензии на переработку опасных отходов никто не проверял наличия у компании самой технологии по переработке. Поэтому сложилась ситуация, когда на бумаге переработка есть, а по факту — ее нет. Но Минприроды провело ряд проверок и уже лишило фейковые компании лицензий.

Линию по переработке опасных отходов львовяне купили еще в 2015 году, но начала работать она только год спустя. Простой случился из-за правовой коллизии: Кабинет министров только в августе прошлого года утвердил порядок выдачи лицензий на осуществление хозяйственной деятельности в сфере управления опасными отходами.

Теперь дважды в неделю по городу курсирует экобус, который абсолютно бесплатно собирает у горожан энергосберегающие лампы и термометры. Дальше эти отходы везут на специализированный перерабатывающий завод КП "Бондарівка".

Status quo Переработка опасных отходов

Уникальность используемой на львовском предприятии технологии в том, что она позволяет переработать ртутьсодержащую лампу без отходов. Здесь в замкнутой цепи различных процессов лампа разделяется на части: стекло, железо, ртуть. Рядом с установкой — груды еще целых ламп. Тут же — огромные мешки с уже обработанным стеклом и железными деталями.

Ртуть накапливается в специальном изолированном контейнере в конечной части линии. Сюда же свозятся и отработанные пальчиковые батарейки: на данный момент КП собирает и их тоже. В дальнейших планах — отправить батарейки на переработку на ближайший перерабатывающий завод, который находится в Польше.

Однако с этим направлением работы пока больше вопросов, чем ответов.

"Дело даже не в том, что это опасные отходы. Дело в другом. Ззаконодательство говорит, что отходы могут быть вывезены на утилизацию за пределы государства в случае, если в нашей стране нет возможности для их переработки или утилизации. И здесь возникает коллизия. Потому что факту в Украине таких предприятий нет. А юридически — есть: около 10 предприятий имеют лицензию на переработку батареек", — отметила Алла Войцеховская.

По ее словам, в Польше сумма дотации государством переработки 1 тонны пальчиковых батареек составляет в пересчете на украинскую валюту 10 500 грн.

Владея уникальной для Украины технологией, львовское предприятие работает не на полную мощность: во время нашего визита на месте не оказалось ни одного рабочего. Несмотря на то, что спрос на услуги завод довольно высокий, предприятие стоит. По словам менеджмента, причина такого положения — недобросовестные конкуренты.

"Да, наша линия не работает на полную мощность, а конвейер запускается только по мере накопления сырья. Почему так? Мы не выигрываем тендеры, ведь наша цена на услугу выше, чем у конкурентов. Но мы не можем ставить другие цены, потому что иначе получится работа себе в убыток. Этот рынок демпингуют недобросовестные конкуренты.

Очень много, я бы даже сказал — большинство предприятий, которые предлагают свои услуги по переработке опасных отходов и выигрывают тендеры, — только собирают лампы, но не перерабатывают их. Куда они потом их девают — вопрос. У них просто нет необходимых технологий, поэтому и цена выставлена соответствующая — без учета затрат на производственную часть.

Status quo Переработка опасных отходов

Наша технология позволяет совершать полный цикл переработки ламп. К сожалению, многие заказчики, которые не зависят от тендеров, отдают предпочтение дешевым услугам и не проверяют, что делают эти компании с лампами потом", — объяснил ситуацию начальник участка КП "Бондарівка" Александр Картузов.

В странах Евросоюза довольно распространена практика, когда предприятия отказываются работать с теми партнерами, которые не рассказывают о своих дальнейших планах.

"Мы все меньше сотрудничаем с китайскими компаниями, хотя они и платят нам за сырье больше. Но они отказываются рассказывать нам, что планируют делать из сырья, которое мы производим. Возможно, это будет не очень хороший продукт — например, оружие. Мы считаем, что это зона и нашей ответственности тоже. Поэтому мы все больше сотрудничаем с европейскими компаниями, которые думают так же, как мы. Это вопрос культуры бизнеса", — отметил представитель шведской компании по вывозу и сортировке отходов в Таллинне Райнер Пести.

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На сегодня, согласно законодательству, сдать в Украине на переработку опасные отходы могут только юридические лица. Для физлиц это вопрос исключительно личной ответственности: предприятия по переработке вообще не принимают у граждан ртутьсодержащие лампы и термометры.

Status quo Переработка опасных отходов

В связи с этим начинают появляться точечные общественные инициативы в виде акций по сбору ламп. Так, в Харькове местные активисты провели акцию "Нам не до лампочки!", направленную на сбор у населения энергосберегающих ламп. За несколько часов работы пункта приема были собраны сотни ламп.

По словам экоактивиста Артема Костецкого, все лампы, собранные у харьковчан, будет перерабатывать лицензиат из Винницы.