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    На вывоз радиоактивных отходов с киевского завода отвели семь лет

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    По словам Остапа Семерака, проект по вывозу радиоактивных отходов со спецкомбината государственной корпорации "Украинское государственное объединение "Радон" прорабатывается киевской властью.

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что в течение ближайших лет планируется вывезти с территории спецкомбината "Радон" в Киеве все радиоактивные отходы.

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    "Отдельная история с киевским спецкомбинатом "Радон". У нас с городской властью есть наработанный план. Сейчас мы продвигаем этот вопрос совместно с депутатами парламента. Я очень надеюсь, что нам удастся лет за пять-семь полностью очистить хранилище радиоактивных отходов Киевского спецкомбината объединения "Радон", — приводит во вторник слова Семерака пресс-служба его ведомства.

    Министр отметил, что проект по вывозу радиоактивных отходов с киевского спецкомбината государственной корпорации "Украинское государственное объединение "Радон" прорабатывается киевской властью.

    "Минприроды должно провести государственную экологическую экспертизу этого проекта. Будут привлечены эксперты, которые проведут оценку соблюдения экологической процедуры", — сказал Семерак.

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    На заводе "Радон" в Голосеевском районе Киева хранятся под землей контейнеры в радиоактивными отходами. По данным СМИ, хранилище находится в аварийном состоянии, истек срок его эксплуатации.

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