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    Общество

    Во Львове под детской больницей выгрузили 5 тонн отходов

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (360)

    (обновлено: )13430
    Как отмечается, неизвестные выгрузили на территории детского центра около 5 тонн полиэтиленовых отходов. Как уточняется, заявление в полицию уже написали.
    Во Львове под детской больницей выгрузили 5 тонн отходов
    Фото со страницы "Варта1" в Facaebook

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Под  специализированный детский медицинский центр, который находится во Львове на ул. Днестровская, 27 подкинули 5 тонн отходов, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook "Варта1".

    Фото со страницы "Варта1" в Facaebook
    Во Львове под детской больницей выгрузили 5 тонн отходов

    "В ночь на 27 июля неизвестные "господа" оставили на территории Центра около 5 тонн полиэтиленовых отходов, надеясь, видимо, что это поможет нам спасти больше детских жизней. Мы, конечно, написали заявление в полицию, чтобы наконец суметь поблагодарить за такой щедрый дар лично", — отметили в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Ставищенском районе Киевской области нашли мусор из Львова. Всего было найдено около 40 тонн отходов.

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