КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Под специализированный детский медицинский центр, который находится во Львове на ул. Днестровская, 27 подкинули 5 тонн отходов, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook "Варта1".

Фото со страницы "Варта1" в Facaebook Во Львове под детской больницей выгрузили 5 тонн отходов

"В ночь на 27 июля неизвестные "господа" оставили на территории Центра около 5 тонн полиэтиленовых отходов, надеясь, видимо, что это поможет нам спасти больше детских жизней. Мы, конечно, написали заявление в полицию, чтобы наконец суметь поблагодарить за такой щедрый дар лично", — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ставищенском районе Киевской области нашли мусор из Львова. Всего было найдено около 40 тонн отходов.