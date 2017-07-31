Порошенко одобрил закон о финансировании обращения с радиоактивными отходами

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усовершенствовании механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Соответствующий закон №2125-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об усовершенствовании механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами" был принят парламентом 11 июля.

Документом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины, которыми определяется порядок формирования и использования средств Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами, созданного в составе специального фонда государственного бюджета Украины. "Создание Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами в составе специального фонда государственного бюджета обеспечит целевое использование средств, которые уплачиваются производителями электроэнергии, генерируемой украинскими атомными электростанциями, и будет способствовать надлежащему финансированию создания и содержания хранилищ хранения радиоактивных отходов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде".