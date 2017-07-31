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    Порошенко одобрил закон о финансировании обращения с радиоактивными отходами

    (обновлено: )3501
    Согласно информации, документом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины, которыми определяется порядок формирования и использования средств Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами.
    Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усовершенствовании механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами.

    Цех по утилизации радиоактивных отходов. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина один на один с проблемой радиоактивных отходов

    Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Соответствующий закон №2125-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об усовершенствовании механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами" был принят парламентом 11 июля.

    Документом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины, которыми определяется порядок формирования и использования средств Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами, созданного в составе специального фонда государственного бюджета Украины. "Создание Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами в составе специального фонда государственного бюджета обеспечит целевое использование средств, которые уплачиваются производителями электроэнергии, генерируемой украинскими атомными электростанциями, и будет способствовать надлежащему финансированию создания и содержания хранилищ хранения радиоактивных отходов", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде".

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