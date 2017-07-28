Обязательная установка счетчиков воды и тепла: Порошенко подписал закон

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", сообщила пресс-служба главы государства.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения.

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Законом также вводится обязательный учет тепла и воды.

"Благодаря учету население будет платить только за потребленные ресурсы. Введение норм этого закона позволит контролировать эффективность реализации мероприятий по энергоэффективности. Все это должно способствовать уменьшению затрат потребителей на оплату коммунальных услуг", – отмечает пресс-служба президента.

Кроме того, нормами закона определен порядок оснащения зданий и отдельных помещений узлами коммерческого учета, их обслуживания, замены и абонентского учета, особенности снятия показаний узлов учета и соответствующего распределения объема потребленных коммунальных услуг, организационно-правовые основы формирования счетов на оплату коммунальных услуг.

"Реализация закона позволит повысить эффективность функционирования сфер теплоснабжения и централизованного водоснабжения, создать стимулы рационального использования водных и энергетических ресурсов, а также будет способствовать налаживанию взаимовыгодных отношений между потребителями и субъектами хозяйствования, предоставляющих соответствующие услуги", – прогнозируют у Порошенко.

Ранее сообщалось, что в мае Центр коммунального сервиса совместно с Департаментом социальной политики КГГА начали установку квартирных счетчиков для льготных категорий населения.