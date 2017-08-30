Украина оказалась без иммунитета в споре с "Татнефтью" на $144 млн

РИА Новости Украина

Арбитражный суд Московского округа установил, что Украина не обладает судебным иммунитетом при рассмотрении российским судом заявления "Татнефти" о признании и приведении в исполнение на территории России решения международного арбитража, взыскавшего с Украины около 144 миллионов долларов, следует из опубликованного в среду постановления окружного суда.

"Выводы (нижестоящего) суда о наличии у Украины судебного иммунитета являются ошибочными", — говорится в постановлении.

Окружной арбитраж 23 августа отменил определение арбитражного суда Москвы, который в июне прекратил производство по заявлению "Татнефти", и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Столичный арбитраж согласился с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда, поскольку отсутствует имущество должника, на которое можно было бы обратить взыскание, пишут РИА Новости.

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Речь идет о споре вокруг компании "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Со стороны Украины в уставный капитал был передан Кременчугский НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора — Ред.) в составе арбитров Франциско Оррего Викунья, Чарльза Н. Брауэра и Марка Лалонда в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине. Арбитраж обязал Украину выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего – около 144 миллионов долларов. Апелляционный суд Парижа в ноябре 2016 года отклонил апелляционную жалобу Украины на это решение международного арбитража.

Читайте также: Марунич: словацкие инвестиции в нефтегазодобычу сомнительны и рискованны

"Татнефть" в апреле сообщила, что подала два ходатайства, в Лондоне и Москве, о принудительном исполнении арбитражного решения против Украины о выплате 144 миллионов долларов. Ранее, в конце марта, "Татнефть" подала аналогичное ходатайство в Федеральный окружной суд округа Колумбия (США).

По мнению "Татнефти", которое изложено в определении арбитражного суда Москвы, "Украина явно выразила согласие на осуществление судом Российской Федерации юрисдикции в отношении данного спора, и, кроме того, Украина признается отказавшейся от судебного иммунитета в отношении споров, касающихся арбитражного или третейского соглашения, ввиду заключения Украиной арбитражного соглашения".

Суд, однако, отметил, что по условиям соглашения о защите инвестиций споры сторон должны решаться в компетентном суде или арбитраже договаривающейся стороны, на территории которой осуществлены инвестиции, в Стокгольмском арбитраже или в арбитражном суде ad hoc.

При этом по российским законам иностранное государство, заключившее арбитражное соглашение, признается отказавшимся от судебного иммунитета только в отношении споров, касающихся арбитражного или третейского соглашения. Между тем, по мнению суда первой инстанции, заявление "Татнефти" направлено не на разрешение споров, касающихся арбитражного соглашения, а на признание и приведение в исполнение арбитражного решения.

Читайте также: Тендер ЕК по подземным хранилищам: без манипуляций "Нафтогаза" не обошлось

Суд первой инстанции согласился также с доводом об отсутствии у него эффективной юрисдикции, в рамках которой иностранное арбитражное решение может быть фактически приведено в исполнение, для чего у должника должно иметься имущество по месту нахождения суда. Как установил суд, на имущество Украины, сведения о котором представила в суд "Татнефть", в частности, на здание посольства Украины и здание Национального культурного центра Украины в Москве, распространяется дипломатический иммунитет.

Суд кассационной инстанции согласился с доводами "Татнефти", прозвучавшими при рассмотрение ее жалобы на определение арбитража Москвы. В частности, с тем, что "отказ от судебного иммунитета, который имел место в результате заключения арбитражного соглашения и участия Украины в арбитражном разбирательстве, распространяется не только на сам процесс, но и на процедуры признания и приведения в исполнение арбитражного решения".

"Подписывая и ратифицируя вышеуказанное соглашение (о защите инвестиций)… Украина согласилась на обязательность для нее арбитражного решения и на компетенцию российских судов в части процедуры признания и приведения в исполнение такого арбитражного решения", — отметил окружной суд в своем постановлении.

Суд также сослался на нормы Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании и исполнении арбитражных решений, участниками которой являются Россия и Украина. Такое основание для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения, как наличие у иностранного государства иммунитета, в конвенции отсутствует, отметил арбитражный суд Московского округа.

Кассационная инстанция отклонила и второй вывод арбитража Москвы – об отсутствии эффективной юрисдикции. Окружной суд указал, что российская сторона передала Украине здания, расположенные в Леонтьевском переулке. "Таким образом, местом нахождения представителя Украины является Москва", — говорится в постановлении.

Окружной суд обязал нижестоящую инстанцию при новом рассмотрении учесть изложенные в постановлении доводы, "устранить отмеченные недостатки, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам и доводам сторон". Дата нового рассмотрения дела пока не определена.