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    Россия

    "Татнефть" обжаловала отказ суда в РФ рассмотреть ее спор с Украиной

    (обновлено: )11410
    Кассационная жалоба "Татнефти" поступила в суд первой инстанции 1 августа. Она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.
    Объекты производственного объединения Татнефть
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу "Татнефти" на определение, которым компании было отказано в рассмотрении по существу ее заявления о признании и приведении в исполнение на территории России решения международного арбитража, взыскавшего с Украины 144 миллионов долларов.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото
    "Татнефть", 380 миллионов долларов, Коломойский и Ко

    Как следует из картотеки арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 1 августа. Она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.

    Апелляционное обжалование для данной категории дел не предусмотрено.

    Арбитраж Москвы 27 июня прекратил производство по заявлению "Татнефти", согласившись с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда.

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