"Татнефть" обжаловала отказ суда в РФ рассмотреть ее спор с Украиной

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу "Татнефти" на определение, которым компании было отказано в рассмотрении по существу ее заявления о признании и приведении в исполнение на территории России решения международного арбитража, взыскавшего с Украины 144 миллионов долларов.

Как следует из картотеки арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 1 августа. Она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.

Апелляционное обжалование для данной категории дел не предусмотрено.

Арбитраж Москвы 27 июня прекратил производство по заявлению "Татнефти", согласившись с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда.