Решение апелляции по спору "Татнефти" с Украиной будет в октябре

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В октябре ожидается решение Апелляционного суда Англии по ходатайству "Татнефти" в споре с бизнесменами из Украины. Об этом говорится в финансовой отчетности российской нефтяной компании по МСФО за первое полугодие 2017 года, передает Прайм.

Читайте также: Из полиции в бордель. Проституция затягивает в свои сети бывших силовиков

В марте 2016 года "Татнефть" начала судебное разбирательство в Англии против украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского, Александра Ярославского и Павла Овчаренко. В поданном иске компания заявила, что в 2009 году они мошенническим путем присвоили денежные средства, причитавшиеся "Татнефти" за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта"), и оценила ущерб в 334,1 миллиона долларов плюс проценты. Однако Высокий суд Лондона в ноябре отказал "Татнефти" в иске. После этого российская нефтяная компания подала ходатайство в Апелляционный суд Англии о разрешении подать апелляцию.

"Апелляция была рассмотрена апелляционным судом в конце июля 2017 года и решение по ней ожидается в октябре 2017 года", — сообщается в отчете.

"Укртатнафта" была создана в 1994 году для решения проблемы поставки сырья на Кременчугский НПЗ, один из крупнейших в Украине. Со стороны Украины в уставный капитал был передан Кременчугский НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. В июле 2014 года арбитражный трибунал признал Украину виновной в нарушении соглашения и присудил "Татнефти" компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты (144 миллиона долларов).

"Татнефть" в 2017 году начала процедуру признания и исполнения решения арбитражного трибунала в США, Англии и России. При этом поданное в апреле соответствующее ходатайство компании в Высокий суд Англии и Уэльса в мае было удовлетворено. Однако приказ суда об это может быть обжалован Украиной.