Марунич: словацкие инвестиции в нефтегазодобычу сомнительны и рискованны

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Словацкая нефтегазовая компания Nafta хочет стать участником, инвестором и оператором соглашения о разделе продукции — в частности, углеводородов, которые планируют добывать на Юзовском участке. Это территория площадью почти восемь тысяч квадратных метров в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.

По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает три триллиона кубометров условного топлива. Собственно этим участком и хочет заняться словацкая компания Nafta. Она, кстати, ведет разработку углеводородных месторождений на словацко-украинской границе.

Почему словацкая компания заинтересовалась добычей углеводородов в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Чем именно хочет заниматься словацкая компания Nafta в Украине, и на каких условиях?

– Есть такой механизм в украинском законодательстве, и не только в украинском – соглашение о разделе продукции (СРП). Когда приходит инвестор, он подписывает с государством или некой компанией, где есть, в общем, уполномоченной государством, договор, соглашение о разделе продукции.

Он инвестирует деньги, а вот в этом договоре стороны договариваются о том, как будут делить добытые углеводороды, мы сейчас говорим о нефти и газе. Вот такой механизм был в свое время опробован двумя крупными западными компаниями Shell, "Шеврон", в частности, по Юзовской площади.

Однако, проект по ряду причин не был реализован. Мы знаем, что Shell вышел из него на условиях форс-мажора. И, в общем, потом такая пауза возникла, которую сейчас пытаются решить чиновники украинские. Есть даже потенциально якобы какие-то интересующиеся субъекты за нашей западной границей.

Если Shell вышла из этого проекта, а словаки хотят зайти, что-то изменилось, или словаки более масштабные в этом деле, чем Shell?

– Нет, конечно, смешно сравнивать эту словацкую компанию с Shell. Многое поменялось.

Во-первых, там в публичных заявлениях руководитель словацкой компании прямо намекнул, что он хочет иных условий СРП, чем это было у Shell, и считает их неэффективными и неправильными, потому что все сильно поменялось. Действительно, многое поменялось.

Во-первых, снизились цены на углеводороды. Во-вторых, вот та Юзовская площадь, в ее границах классических, которые фигурировали в СРП, уже недоступна для работы, поскольку часть этой территории находится там, где украинское правительство уже не властно, к сожалению, а еще часть находится непосредственно близко к районам боевых действий на Донбассе.

Поэтому очевидно, что СРП, если и будет подписано со словаками, то совершенно на иных условиях. Я вам скажу еще одну вещь, что СРП с Shell очень критиковали по ряду причин, не хочу сейчас в нюансы углубляться.

Но были оценки такие, что оно было не очень эффективным и для Украины именно полезно, как государства. Поэтому если словаки хотят для себя еще более выгодных условий, тут, наверное, возникнет много вопросов, а вообще, стоит ли этим заниматься, и каковы риски для украинского государства.

Если какая-то иностранная компания может работать с Юзовским участком, украинских технологий нет для того, чтобы мы могли сами разрабатывать? Или это невыгодно, не очень перспективно, или у нас людей не хватает?

– Украинские технологии… ГРП мы можем делать, и "Укргаздобыча" это делает, другие сервисные компании. С фрекингом проблемы. Там большие давления до 1,5 тыс. атмосфер. Там специфический набор химикатов, который применяется для того, чтобы рвать пласты.

И я уверен, что сейчас, например, в Украине, если не брать сервисные компании западные, кто-то из внутренних игроков эффективно может провести именно фрекинг как таковой. То есть Shell планировал быть там вертикальные скважины и рвать там потом пласты с помощью технологии фрекинга.

Что будут делать словаки, если они подпишут, очевидно, с некой гипотезой, что там схожая геология, наверное, будут планировать нечто подобное. Но говорить об этом рано, до тех пор, пока какая-то информация по потенциальному СРП не будет доступна или публична.

Близость Юзовского участка к местам, где ведутся боевые действия, не отобьет у людей желание работать там?

– Я думаю, участник СРП, он будет требовать для себя достаточно выгодных условий. Вопрос в том, пойдет ли на это украинское правительство.

Как на рынок украинских энергоносителей повлияет это сотрудничество?

– Я даже не хочу об этом говорить. Многое говорилось о Shell… Shell все это время, начиная, по-моему, с 2013 года, а в 2016 или 2015 году они вышли из СРП, так вот с 2012 года ни одной скважины они не пробурили, именно по Юзовской площади, принципиально важно.

Они изучали геологию, потратили 80 миллионов долларов, между прочим, так, для понимания, и кстати, может даже вопрос стать, что украинское государство должно им эти деньги вернуть. Пока этот вопрос, как бы, мягко обходят, но все может случиться. Поэтому Shell за несколько лет работ не пробурило ни одной разведочной скважины, так что говорить о каком-то влиянии на рынок углеводородов внутри страны – это очень преждевременно.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил в эфире "ГС", что Украина сможет говорить о энергонезависимости, только если наладит угледобычу на своей территории.