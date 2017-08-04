Это безопасно? Где можно купаться в Киеве

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

На четырех киевских пляжах разрешили купаться. Семь других зон отдыха остаются под запретом. Коммунальное предприятие "Плесо" изменило статусы зон отдыха на своей странице в Facebook. Где купаться безопасно, а где — категорически запрещено, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы гендиректор предприятия "Плесо" Денис Пикалов.

УНИАН Генеральный директор коммунального предприятия по охране содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо" Денис Пикалов

Який стан пляжів?

— Ми отримали вже нові дані лабораторного центру київського і, власне, я можу повідомити, що наразі у нас стан води в Гідропарку суттєво поліпшився і ми прямо зараз оновлюємо статуси пляжів. Що ми маємо станом на сьогодні? Пляжі Гідропарку – це "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Золотий", "Передмістна Слобідка" сьогодні мають зелений статус, тобто купання без обмежень і пляж Пуща-Водиця. Це шість пляжів, на яких сьогодні можна безпечно купатись. Інші мають сьогодні обмеження. Це, перш за все, пляж "Центральний", пляж "Райдужний", пляж "Тельбін", тобто там ми наполегливо просимо утриматись від купання. Жовтий статус купання не рекомендовано у нас мають два пляжі – пляж "Вербний" в Оболонському районі і пляж "Дитячий", тобто на сьогодні ми маємо шість пляжів, на яких купання дозволено і п’ять пляжів, на яких купання не рекомендовано або заборонено.

Нагадайте, коли і чому заборонили купатися на усіх 11 столичних пляжах?

— Ми обмежили купання, а не дозвіл відпочинку на пляжах, обмежили через те, що у нас було пікове навантаження, цвітіння водоростей плюс несприятливі умови, викликані сильними зливами. Всі ми були свідками злив на минулого тижня і саме через це у нас був підвищений бактеріологічний фон.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пляжи в Киеве

Стосовно тих пляжів, де червоне світло замінене на жовте, тобто небезпека все ж є?

— Жовтий прапор може бути не тільки тому, що там вода трохи брудніша. Він може бути пов'язаний із сильною течією або із додатковими факторами. Іноді буває, що плівка синьо-зелених водоростей з’являється саме на пляжі, який виходить на західний берег, таке іноді трапляється. Тобто вода там чиста, але потрібно звернутись до рятувальних служб для того, щоб отримати додаткову інформацію, повідомлення, чи можна купатись безпосередньо зараз або можна купатись трохи далі чи трохи ближче. Така ситуація буває. Так чи інакше, якщо прапор червоний, то, безперечно, купатись заборонено, якщо прапор жовтий, краще зменшити, скажімо так, час перебування у воді і якщо ви вже йде в воду, то краще після цього все ж таки вимити руки, не йти туди з порізами або прийняти душ після купання. Така можливість у нас є.

Коли можуть відкрити інші сім пляжів, що цьому заважає?

— Саме для цього ми робимо сучасні аналізи, для того, щоб у вас була можливість бачити ситуацію і обрати той пляж, який сьогодні з точки зору санітарної краще підходить, дійсно, кращий з санітарної точки зору. Ми кажемо про те, що в цілому в Україні, на жаль, десь 30% купального сезону купання на пляжі обмежене. Є багато факторів, і ми чудово розуміємо, що очистити воду, в принципі, Чорне море, очистити Дніпро просто так і швидко не вийде. Що ми робимо сьогодні для того, щоб ви відпочивали якісно? Ми робимо швидкі аналізи, тобто ми не чекаємо тиждень, ми очікуємо три дні і після цього робимо аналіз, тобто ми намагаємось робити, скажімо, інформувати громадян якомога скоріше і за рахунок цього кількість днів, які можна купатись, збільшується, тому що раніше пляжі закривались на тиждень, на два, на місяць.

Ситуацию на пляжах также прокомментировала в эфире "ГС" врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Киевлянам следует придерживаться рекомендаций и не купаться на запрещенных местах?

— Особенно сейчас как никогда, учитывая, что температурный режим достигает пиков, и это хорошее время для микробов и не самое лучшее время для людей. Поэтому температура в водоемах повышается, микробное число увеличивается и, соответственно, в соответствующей прогрессии возрастают риски заболеть инфекционными заболеваниями.

Украинское фото Киевский пляж. Лето-2017

Какие инфекции можно подхватить в грязной воде?

— Одно из самых грозных летних заболеваний касательно стоячих водоемов без проточной воды – это лептоспироз, который грозит, в принципе, тяжелыми последствиями почечной, печеночной недостаточностью и, к сожалению, вплоть до летального исхода. Самое распространенное следующее заболевание – это кишечные инфекции всевозможные, так как вода загрязнена бактериями группы кишечной палочки, что влечет за собой разные не отравления, но заболевания, клиническая картина которых сходна с отравлением. Это диарейный синдром, рвота, температура и прочее.

Смотрите также: Днепр зеленый. Река в Киеве зарастает водорослями

Из последствий, конечно, если, ни дай бог, это будет перенесенный лептоспироз, с одной стороны, возможно как и полноценное выздоровление, так и возможна последующая инвалидизация со стороны нарушений работы таких органов как почки, печень, центральная нервная система, головной мозг. Перенесенные кишечные инфекции, в принципе, если вовремя оказана медицинская помощь и вовремя начато специфическое лечение, они безспоследственны. Но если таковых мероприятий не предпринято, то возможно развитие таких осложнений как перитонит и сепсис, и, опять же, мы не исключаем, к сожалению, фатальные последствия.

Насколько возможно подхватить вирус Коксаки?

— Энтеровирусная инфекция вообще характерна для периода август – сентябрь, поскольку энтеровирусная инфекция передается воздушно-капельно и фекально-орально, то есть загрязненная вирусом вода может послужить также источником инфекции, то это тоже достаточно высокий риск заражения, тем более, это характерный период для энтеровирусной инфекции. Коксаки входит в группу энтеровирусов, то есть сейчас, как никогда, разгар и пик данного инфекционного заболевания.

Насколько возможно подхватить инфекцию на чистом пляже?

— К сожалению, таких точных данных я сказать не могу, все зависит от того, насколько чиста вода, даже не столько песок, насколько чистас вода, сколько нет рядом канализационных систем, нет рядом хозяйств, где могут быть грызуны, которые являются природным резервуаром определенных инфекций. И, опять же таки, насколько здорово население, которое купается в данных водоемах, то есть, в принципе, это взаимосвязанные понятия. Но, учитывая, что сейчас сезонность определенного заболевания, опять же, если пляжи считаются чистыми, то, значит, риски маловаты, значит, они проверены специфическими лабораториями на специфические показания.

Ранее Денис Пикалов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в Киеве наиболее подвержены цветению пляжи Труханового острова и Муромца.