Доротич: в жару людей нужно отправлять в отпуск

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Украину пришла небывалая жара. Во всех областях температура воздуха превысит отметку в +34°С. Кстати, до пятницы по всей территории нашей страны синоптики прогнозируют сухую и аномально жаркую погоду, а затем в некоторых областях начнутся дожди и небольшое снижение температуры воздуха.

Тем временем в связи с жарой вице-премьер-министр Павел Розенко уже заявил, что каждый работодатель в Украине вправе самостоятельно принимать решение по вводу сиесты для своих сотрудников. Но, по словам министра, климатические условия в Украине еще не такие, чтобы вопрос введения сиесты выносить на уровень национальной идеи.

Как работодатели корректируют рабочий день из-за жары, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви погоджуєтеся з Розенком у цьому питанні?

— У нас держава дуже дивним чином діє, практика подвійних стандартів залишається в діях і мізках наших чиновників. Коли вони запроваджують штрафні санкції, контроль охорони праці, то вони кажуть, що тут держава повинна втручатися. А щодо сієсти, от вони не можуть прийняти централізоване рішення, яке дало би змогу більш чітко працювати економіці, де всі чітко б розуміли, що от цей період, наприклад, в серпні, треба відпочивати в якійсь мірі, і не було б, мені здається, певних незручностей для підприємців, для бізнесу…

Але запровадження сієсти… мені справді здається, що це не дуже доречне рішення, все-таки ми не настільки південна країна. Можливо, це актуально в Одесі, Криму, але що стосується центральних регіонів України — це не дуже актуально, тому що така аномальна ситуація є лише в серпні.

Сергей Доротич/Facebook Сергей Доротич. Архивное фото

Наскільки взагалі ефективно змушувати співробітників приходити на роботу в таку спеку, як сьогодні? Це позначається на їх ефективності?

— Абсолютно вірно підмічено. Я думаю, це відмічають не лише підприємці, а і пересічні громадяни, коли пересуваються в громадському транспорті, знаходяться за кремом авто. Тому що спека, велика температура, вона в якійсь мірі вносить дисбаланс у відповідальність, у скоординованість дій. І, на жаль, я і особисто спостерігаю, що підвищена аварійність в спеку, і справді важко працювати, важко концентруватися… звичайно, тут рятують кондиціонери, але ми пішли в інший спосіб, розуміючи і проаналізувавши останні роки, що саме в серпні середня температура повітря є найбільш високою, ми прийняли рішення, що краще в цей період не проводити активну виробничу діяльність, хай люди відпочинуть. Тому що все-таки якби на державному рівні було прийнято таке рішення, що в серпні переважна кількість країни відпочиває, це було б легше, але інший бізнес працює, а ми повинні з ним комунікувати, надавати відповідні послуги, реалізовувати товари, тому черговий режим ми запровадили. Але я вважаю, що так само, як аномальний мороз, так само і аномальна спека — негативно впливають на працездатність працівників.

40-годинний робочий тиждень — це не забагато? Бо досвід інших країн показує, що головне — не кількість годин, а продуктивність праці.

— Це дуже розлоге питання, тому що є кілька фактів. Перше, ви вірно підмітили, що все залежить від ефективності праці, але не будемо забувати, що це зараз сита Європа переходить до таких нововведень. І вони логічні, якщо людина хоче отримати якість життя і жити не тільки працею, але і вивчати світ, видозмінювати себе і вдосконалюватися, то справді кількість робочого часу треба зменшувати, щоб людина могла приділити увагу собі, друзям, родині, самореалізації, самовдосконаленню в інших аспектах, не лише в робочому. Але давайте не забувати, чому в інших країнах люди багато працюють? Тому що їм треба наздоганяти той потяг, який у вигляді Європи чи США вже давно пішов попереду.

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Це зараз у Європі так, але давайте подивимося, як відновлювалася Європа після Великої Вітчизняної війни? Тоді взагалі розмова про якісь обмеження робочого часу була відсутня, і всі, вибачте на слові, пахали, як коні. Тому тут все залежить від економічної стабільності, від досконалості державного управління в державі. І це напряму пов'язано з тривалістю робочого дня і тривалістю робочого тижня. Але щодо ефективності — абсолютно вірно, ми бачимо чимало прикладів, коли люди фактично формально знаходяться на роботі 40 годин на тиждень, але більшість цього часу непродуктивно, неефективно зайняті своїми справами, і не виконують того, що повинні були б виконувати на робочому місці. Звідти виникає питання — може, хай би вони побули на робочому місці чотири години, активно попрацювали, а решту чотири години — сиділи в соцмережах.

А як збільшити продуктивність працівника? Є якісь стимули?

— Головний стимул — його ніхто не скасував — це перехід від формальної оплати праці, от я ніколи не підтримую позицію, яку декларує на сьогодні наша влада, — погодинна оплата праці, чи позмінна, — це все дурня, воно неефективно і ніяк не стимулює, людина тоді просто пересиджує робочий час, і ефективності від такого працівника не дочекатися. Все-таки повинна бути оплата конкретно праці, виробленої продукції, відсоток від виробленої продукції, відсоток від коштів, які отримані за надання послуги. Прогресивна система. Чим більше людина згенерувала валового продукту, тим більший прибуток вона отримала. І саме це буде стимулювати в першу чергу. І звісно там є похідні моменти, які впливають на продуктивність праці — це умови праці, це матеріально-технічне забезпечення робочого місця, і загально-економічна ситуація в країні, тому що все-таки психологічний і моральний стан, який впливає на працездатність, ніхто ще не відміняв,

Слушатели Голоса Столицы ответили на вопросы: "Как вы спасаетесь от жары? Как вы относитесь к предложению ввести в Украине сиесту?"

Слушатель: По-моему, "ні жар, ні холод не спинить їх", наших строителей, которые работают по Урицкого 16а, "Столичные будтехнологии". И днем, и ночью, и в праздники, любая жара и холод — они работают, не дают нам покоя.

Олесь, Киев: Мой рецепт, это такой крайне конкретный — просто не обращайте внимания. Пусть жара будет сама по себе, и все. А если серьезно, поставьте себя в более экстремально — сходите в сауну, там где градусов 80, на пару часов, потом выйдите, и вообще будете подмерзать.

Петр Григорьевич, Киев: Ми сколько слышали, что у нас там повышение глобальное температуры и прочее, уже видим на своей шкуре. І це не перше, далі буде все гірше і гірше. Хоть говорили, что в свое время лето было холодным, что-то я не заметил, и нету таких прорывов холода больших. Насчет сиесты, что я могу сказать? Мне как-то все равно, есть она или нет, я на пенсии.

Ранее спецкор Голоса Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха сообщила, что жителей Закарпатья обрадовало решение властей о сокращении рабочего дня из-за сильной жары.

Напомним, спасатели к возможным летним пожарам начинают готовиться еще зимой, сообщил начальник управления ГУ ГСЧС Анатолий Врублевский, а синоптик Наталья Голеня сообщила, что после недели жары снова вероятны грозы, град и смерчи.