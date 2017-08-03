На двух пляжах Киева разрешили купаться

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Плесо" разрешило киевлянам и гостям города купаться на пляжах "Чорторый" и "Пуща Водица", сообщает пресс-служба "Плесо".

В то же время не рекомендуется купаться на пляжах "Детский" и "Вербное".

Ранее КП "Плесо" запрещало купаться на всех 11-ти киевских пляжах.

Напомним, в Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта.

Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

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