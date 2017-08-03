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    На двух пляжах Киева разрешили купаться

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    Украина: жара наступает (140)

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    Коммунальное предприятие "Плесо" сняло запрет на купание на двух киевских пляжах из одиннадцати - это "Чорторый" и "Пуща Водица".
    Пляжи в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Плесо" разрешило киевлянам и гостям города купаться на пляжах "Чорторый" и "Пуща Водица", сообщает пресс-служба "Плесо". 

    В то же время не рекомендуется купаться на пляжах "Детский" и "Вербное".

    Ранее КП "Плесо" запрещало купаться на всех 11-ти киевских пляжах.

    Напомним, в Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта.

    Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

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