Названы безопасные пляжи Киева

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. На сегодняшний день на 11 пляжах Киева можно отдыхать, но купаться не рекомендуется, сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает УНИАН.

По его словам, в Украине в целом на учете находится 535 пляжей, из которых на морских водоемах — 184, а на речных водоемах, озерах — 351.

"И только 17 пляжей были разрешены — в полном объеме купания. 11 из них находятся в Киеве", — отметил Рубан.

Представитель службы заверил, что в этом году была проведена масштабная работа для полного обеспечения пляжей с целью безопасного и качественного отдыха людей в Киеве.

"Каждую неделю мониторится состояние воды, состояние песка, состояние соблюдения правил благоустройства на территории пляжей и зон отдыха, и параллельно контролируется ситуация Управлением чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасного отдыха на пляже", — сказал Рубан.

В то же время он отметил, что уже 10 лет наблюдается ухудшение состояния реки Днепр из-за цветения сине-зеленых водорослей.

"Если 10 лет назад мы фиксировали загрязнение воды в реке Днепр в конце августа, то первые признаки загрязнения мы уже сейчас наблюдаем в июне", — констатировал Рубан.

Рубан подытожил, что сегодня 11 пляжей в Киеве являются безопасными и такими, где можно отдыхать.

"Но, к сожалению, на сегодняшний день из-за состояния реки не рекомендуем купаться", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что на всех пляжах Киева купаться запрещено.