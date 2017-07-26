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    Названы безопасные пляжи Киева

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    В Госпродпотребслужбе отметили, что уже 10 лет наблюдается ухудшение состояния Днепра из-за цветения водорослей: "Если 10 лет назад мы фиксировали загрязнение воды в реке Днепр в конце августа, то первые признаки загрязнения мы уже сейчас наблюдаем в июне".
    Пляжи в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. На сегодняшний день на 11 пляжах Киева можно отдыхать, но купаться не рекомендуется, сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает УНИАН.

    По его словам, в Украине в целом на учете находится 535 пляжей, из которых на морских водоемах — 184, а на речных водоемах, озерах — 351.

    "И только 17 пляжей были разрешены — в полном объеме купания. 11 из них находятся в Киеве", — отметил Рубан.

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    Представитель службы заверил, что в этом году была проведена масштабная работа для полного обеспечения пляжей с целью безопасного и качественного отдыха людей в Киеве.

    "Каждую неделю мониторится состояние воды, состояние песка, состояние соблюдения правил благоустройства на территории пляжей и зон отдыха, и параллельно контролируется ситуация Управлением чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасного отдыха на пляже", — сказал Рубан.

    В то же время он отметил, что уже 10 лет наблюдается ухудшение состояния реки Днепр из-за цветения сине-зеленых водорослей.

    "Если 10 лет назад мы фиксировали загрязнение воды в реке Днепр в конце августа, то первые признаки загрязнения мы уже сейчас наблюдаем в июне", — констатировал Рубан.

    Рубан подытожил, что сегодня 11 пляжей в Киеве являются безопасными и такими, где можно отдыхать.

    "Но, к сожалению, на сегодняшний день из-за состояния реки не рекомендуем купаться", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что на всех пляжах Киева купаться запрещено.

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