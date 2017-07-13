Одесский пляж "Аркадия", середина лета

Издание "Думская" инспектирует городские пляжи Одессы. На этот раз корреспондент побывал в Аркадии. По данным сайта, индустрия развлечений на главном пляже недостатка в клиентах не испытывает. Загорающих и плавающих тоже достаточно.

Также корреспондент издания сообщил, что морская вода, особенно в тех частях акватории, которые не заставлены платными услугами, выглядит грязной, но это не мешает отдыхающим кататься на водных мотоциклах, катерах и прыгать с траверсов.

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