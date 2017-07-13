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    Фотоленты

    Одесский пляж "Аркадия", середина лета

    (обновлено: )416
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net

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    Издание "Думская" инспектирует городские пляжи Одессы. На этот раз корреспондент побывал в Аркадии. По данным сайта, индустрия развлечений на главном пляже недостатка в клиентах не испытывает. Загорающих и плавающих тоже достаточно.

    Также корреспондент издания сообщил, что морская вода, особенно в тех частях акватории, которые не заставлены платными услугами, выглядит грязной, но это не мешает отдыхающим кататься на водных мотоциклах, катерах и прыгать с траверсов.

    Смотрите также: Редкая красота в чешском зоопарке. Белая львица и ее потомство

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