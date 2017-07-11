На одесском пляже ребенка на матрасе унесло в море

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В поселке Затока Одесской области, пока родители отдыхали, десятилетнюю девочку на надувном матрасе волнами отнесло в море, сообщает Госпогранслужба.

"Пока родители отдыхали, десятилетнюю девочку на надувном матрасе волнами относило все дальше в море", — отметили ГПСУ.

Ребенка, который находился уже в сотнях метров от берега, увидел местный житель.

Мужчина обратился к пограничникам, и на пляж сразу же отправили малый катер морской охраны. В то же время, чтобы не терять ни секунды, спасатели обратились за помощью к владельцу водного мотоцикла, который находился неподалеку. Девочку вернули на берег еще до прибытия помощи.

Ранее сообщалось, что в селе Перелеты Балтского района Одесской области во время на лодке утонули три девушки.