Возле одесского пляжа подстрелили двухлетнего ребенка

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Во время отдыха на территории зеленой зоны возле пляжа "Ланжерон" в Одессе неизвестные случайно выстрелили в двухлетнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как уточняется, в Приморский отдела полиции в г. Одессе поступило сообщение врача о том, что в Одесскую областную клиническую больницу доставлен двухлетний ребенок с телесными повреждениями.

"По этому поводу поступило заявление 20-летней матери потерпевшей девочки, на получение ее дочерью телесных повреждений. Женщина объяснила, что во время отдыха на территории зеленой зоны возле пляжа "Ланжерон" неустановленные лица во время развлечений осуществляли выстрелы по мишени и случайно нанесли телесные повреждения в виде повреждения грудной стенки", — говорится в сообщении.

Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины, проводятся следственные действия. Работники полиции устанавливают личности правонарушителей.

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