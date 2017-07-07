Подстреливший журналиста в Кривом Роге силовик задержан

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Подстреливший журналиста на учениях в Кривом Роге силовик задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности", сообщила в пятницу пресс-служба главного управления Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

Ранее интернет-портал "Первый. Криворожский" сообщил о ранении своего журналиста во время военных учений в Кривом Роге. По данным издания, журналист согласился сыграть роль провокатора, на котором военнослужащие "отрабатывали свои навыки". При выполнении одного из приемов мужчина получил ранение. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Подозреваемый задержан… Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и устанавливаются все обстоятельства дела", — говорится в сообщении областного управления полиции.

По данным правоохранителей, в действиях задержанного усматриваются признаки двух составов преступления: "незаконное обращение с оружием" и "нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности". На данный момент полиция Кривого Рога возбудила уголовное дело только по второй статье.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли орудие преступления – огнестрельное оружие, оснащенное боевыми патронами, из которого был ранен представитель СМИ. По данным полиции, подозреваемый приобрел и носил его без предусмотренного законом разрешения.