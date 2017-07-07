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    Подстреливший журналиста в Кривом Роге силовик задержан

    (обновлено: )134
    По данным правоохранителей, в действиях задержанного усматриваются признаки двух составов преступления: "незаконное обращение с оружием" и "нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности".
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Подстреливший журналиста на учениях в Кривом Роге силовик задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности", сообщила в пятницу пресс-служба главного управления Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

    Момент выстрела в журналиста в Кривом Роге
    Первый Городской. Кривой Рог, youtube
    Тяжелое ранение журналиста на учениях: момент выстрела

    Ранее интернет-портал "Первый. Криворожский" сообщил о ранении своего журналиста во время военных учений в Кривом Роге. По данным издания, журналист согласился сыграть роль провокатора, на котором военнослужащие "отрабатывали свои навыки". При выполнении одного из приемов мужчина получил ранение. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

    "Подозреваемый задержан… Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и устанавливаются все обстоятельства дела", — говорится в сообщении областного управления полиции.

    По данным правоохранителей, в действиях задержанного усматриваются признаки двух составов преступления: "незаконное обращение с оружием" и "нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности". На данный момент полиция Кривого Рога возбудила уголовное дело только по второй статье.

    В ходе следственных действий правоохранители изъяли орудие преступления – огнестрельное оружие, оснащенное боевыми патронами, из которого был ранен представитель СМИ. По данным полиции, подозреваемый приобрел и носил его без предусмотренного законом разрешения.

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